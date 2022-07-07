07 июля 2022

Мэр из ХМАО три часа прятался в подвале, опасаясь обстрелов ВСУ

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Место крушения малайзийского Боинга. Донецк. ДНР. Украина, ракета, авиакатастрофа, катастрофа, бомба, неразорвавшийся снаряд, падение самолета
Мэр поселка из ХМАО стал свидетелем сбитого беспилотника ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава деревни Русскинская (Сургутский район ХМАО) Андрей Соболев, отдыхая в своем родном поселке в Брянской области, стал свидетелем сбитого беспилотника ВСУ. Опасаясь того, что начался обстрел со стороны Украины он с семьей спрятался в подвале своего дома. Об этом URA.RU рассказал сам Соболев.

«Сбили беспилотник практически над деревней, в двух километрах. Это произошло ночью, ахнуло так, что мы думали крыши домов послетают. Подумали, что начинается обстрел. Все забежали в подвал, просидели там примерно три часа», — рассказал Соболев.

Соболев добавил, что покидать деревню не собирается. «Испуг был. Но уезжать не собираемся, нас такими вещами не запугать», — сказал глава поселения.

Ранее URA.RU писало, что вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничное село Некислица в Брянской области. Жертв и пострадавших среди населения обнаружено не было.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. За это время ВСУ неоднократно обстреливали приграничные российские регионы. В частности, в начале июля ВСУ обстреляли жилые дома в Белгороде. Тогда в результате атак погибли пять человек.

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Глава деревни Русскинская (Сургутский район ХМАО) Андрей Соболев, отдыхая в своем родном поселке в Брянской области, стал свидетелем сбитого беспилотника ВСУ. Опасаясь того, что начался обстрел со стороны Украины он с семьей спрятался в подвале своего дома. Об этом URA.RU рассказал сам Соболев. «Сбили беспилотник практически над деревней, в двух километрах. Это произошло ночью, ахнуло так, что мы думали крыши домов послетают. Подумали, что начинается обстрел. Все забежали в подвал, просидели там примерно три часа», — рассказал Соболев. Соболев добавил, что покидать деревню не собирается. «Испуг был. Но уезжать не собираемся, нас такими вещами не запугать», — сказал глава поселения. Ранее URA.RU писало, что вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничное село Некислица в Брянской области. Жертв и пострадавших среди населения обнаружено не было. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. За это время ВСУ неоднократно обстреливали приграничные российские регионы. В частности, в начале июля ВСУ обстреляли жилые дома в Белгороде. Тогда в результате атак погибли пять человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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