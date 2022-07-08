Мотоциклист накинулся на водителя грузовика с кулаками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на северо-западе вечером 8 июля мотоциклист избил водителя самосвала. На видео, опубликованном в соцсетях видно, как мужчина в шлеме наносит удары водителю грузовика через разбитое окно двери, на которой читается надпись «Строймеханизация». После нескольких ударов мотоциклист убежал в обратном направлении.

«Мотоциклист напал на водителя КАМАЗа. Разбил окно. В 17:05 стали свидетелями разборок на пересечении 40-летия Победы и Братьев Кашириных», — написала Анастасия Надуева под видео, опубликованном в паблике «Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи» в соцсети «Вконтакте».

В комментариях под видео местный житель написал, что это мог быть «очередной обиженный мотоциклист, которому правила не писаны и считает, что их должны все видеть и все пропускать». Другой же пользователь предположил, что водитель самосвала мог спровоцировать аварию, за что и получил такую реакцию.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, по предварительным данным, в органы внутренних дел обращений не поступало. Если в полицию обратится кто- из участников происшествия, по их заявлению будет проведена проверка.