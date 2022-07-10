Отдыхающие пожаловались на сыпь после купания в Тургояке

Сообщения о сыпи после купания в Тургояке появляются второй год подряд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Посетители челябинского курорта Тургояк (Челябинская область) пожаловались на сыпь, которая появилась на их телах после купания в одноименном озере. В социальных сетях они сообщили, что покрываются ей второй год подряд.

«Вернулись с Тургояка. Опять сыпь. Второй год подряд покрываемся», — сообщили в telegram-канале «Новости Челябинска» со ссылкой на своего подписчика.

В комментариях мнения по поводу реакции тела на озерную воду разделились. Кто-то посоветовал автору просто не купаться в Тургояке, другие с ехидством посоветовали и в следующем году приехать и попробовать залезть в воду. Но юзер Наталья Б. написала о похожих симптомах. По словам женщины, после купания в Тургояке по всему телу начался сильный зуд и пятна по всему телу. Женщина отметила, что отдыхающие и на других озерах области жалуются на зуд после купания.

В пресс-службе администрации Миасса URA.RU сообщили, что не получали никаких жалоб на состояние воды в озере. Если они появятся, то будет немедленно отправлен запрос в Роспотребнадзор, который проведет анализ.

В августе прошлого года произошла такая же ситуация. Жители начали жаловаться на выпавшую после купания в Тургояке сыпь и повышенную температуру тела. После проведенных исследований выяснилось, что вода в озере не несет никакой опасности для человека.