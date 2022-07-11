Челябинский боец Кадырова сообщил, что их отряд покидает Украину

Бойцы отряда Кадырова поехали домой на отдых Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Участвовавший в спецоперации в Донецкой народной республике лидер движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александр Воложанин сообщил, что отряд Кадырова, в котором он состоял до ранения, покидает зону боевых действий. Об этом он написал на своей странице в социальных сетях.

«10 июля бойцы, с кем я был в одном строю, поехали домой на отдых, после двух месяцев спецоперации. Нас было 200 человек», — написал Воложанин на своей странице в «ВКонтакте».

Челябинец выразил сожаления, что не все смогли вернуться домой. Кто-то, по словам Воложанина, погиб, а кто-то, как и он, лечится от ран в военных госпиталях.

Воложанин начал участвовать в спецоперации на Украине в качестве добровольца в начале мая. Был зачислен в штурмовой отряд спецназа Кадырова под позывным «Якудза». В одном из боев челябинец получил ранение, и в данный момент находится в госпитале Ростова-на-Дону, откуда выкладывает подвиги бойцов своего отряда. Недавно страницу «Якудзы» в социальных сетях заблокировали. Однако он восстановил ее, и продолжил знакомить пользователей с событиями на Украине.

Ранее челябинец показал, как чеченские штурмовики заполучили американские бронежилеты, которые были предназначены для бойцов ВСУ. На видео бойцы Кадырова рассказывают, что националисты спешно покидали свои позиции, и оставили много трофеев.

Спецоперация на Украине идет пятый месяц. Как сообщил президент РФ Владимир Путин, операция носит освободительный характер, и призвана прекратить боевые действия в Донбассе, спасти его жителей от геноцида. За все время операции, по последним данным, российские войска освободили 241 населенный пункт.

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