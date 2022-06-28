По словам чеченского спецназа, убегая из ДНР противник побросал американскую военную экипировку (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Участвовавший в спецоперации в Донецкой народной республике лидер движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александр Воложанин выложил видеоролик, в котором бойцы спецназа Кадырова благодарят армию США за военную экипировку. По словам бойцов чеченского отряда, противник так быстро убегал с поля боя, что оставил им американский ленд-лиз в качестве трофея.

«Местный депутат себе этот бронежилет подготовил. Видимо, это его подарок нам. Он знал, что мы приедем, сам не смог оставаться. Спасибо американской армии и Америке», — шутят на видео чеченские бойцы во время рейда в одном из поселков в ДНР и демонстрируют бронежилет из США.

Воложанин стал добровольцем чеченского спецназа Кадырова в начале мая. Через месяц в бою он потерял правый глаз и получил ранение в голову. Сейчас челябинец лечится в военном госпитале в Ростове-на-Дону и рассказывает в соцсетях о боевых подвигах своего отряда на своей странице во «ВКонтакте».

«Как можно много лет не замечать украинской реинкарнации фашизма? Те же символы, та же идеология, те же кровавые методы. Это происходит потому, что фашистского зверя на Украине целенаправленно выращивали против России», — написал под видеопостом Воложанин.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.

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