12 июля 2022

Самосвал с открытым кузовом снес трубу свердловской теплотрассы. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Участок строительства ЕКАД на пересечении с Челябинским трактом. Екатеринбург, грузовик, самосвалы, строительная площадка
В Нижней Туре (Свердловская область) самосвал снес трубу свердловской теплотрассы (архивное фото) Фото:

Самосвал с открытым кузовом снес трубу теплотрассы в Нижней Туре (Свердловская область). Об этом сообщили очевидцы.

«Водитель на самосвале снес трубу теплотрассе», — рассказал очевидец сообществу «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте». «Водитель забыл кнопку нажать на спуск или система не сработала», — предполагает Рома Иванов в комментариях.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее агентство сообщало, что фура слетела с свердловской трассы из-за лопнувшего колеса. Также URA.RU рассказывало, что семейная пара погибла после ДТП с грузовиком.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Самосвал с открытым кузовом снес трубу теплотрассы в Нижней Туре (Свердловская область). Об этом сообщили очевидцы. «Водитель на самосвале снес трубу теплотрассе», — рассказал очевидец сообществу «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте». «Водитель забыл кнопку нажать на спуск или система не сработала», — предполагает Рома Иванов в комментариях. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее агентство сообщало, что фура слетела с свердловской трассы из-за лопнувшего колеса. Также URA.RU рассказывало, что семейная пара погибла после ДТП с грузовиком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...