Самосвал с открытым кузовом снес трубу теплотрассы в Нижней Туре (Свердловская область). Об этом сообщили очевидцы.
«Водитель на самосвале снес трубу теплотрассе», — рассказал очевидец сообществу «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте». «Водитель забыл кнопку нажать на спуск или система не сработала», — предполагает Рома Иванов в комментариях.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
Фото: сообщество «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте»
Фото: сообщество «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте»
Фото: сообщество «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте»
Фото: сообщество «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте»
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Самосвал с открытым кузовом снес трубу теплотрассы в Нижней Туре (Свердловская область). Об этом сообщили очевидцы. «Водитель на самосвале снес трубу теплотрассе», — рассказал очевидец сообществу «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте». «Водитель забыл кнопку нажать на спуск или система не сработала», — предполагает Рома Иванов в комментариях. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее агентство сообщало, что фура слетела с свердловской трассы из-за лопнувшего колеса. Также URA.RU рассказывало, что семейная пара погибла после ДТП с грузовиком.