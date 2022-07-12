GT: США загнали себя в тупик, развязав конфликт на Украине. «Стреляют себе в ногу»

13 июля 2022 в 06:58 Размер текста - 17 +

США «выстрелили себе в ногу», спровоцировав украинский конфликт, чем загнали себя в тупик. Об этом пишет китайская газета Global Times. «Если США продолжат поддерживать Украину в этом конфликте, это станет все более тяжелым бременем для Вашингтона, еще больше подорвав американскую экономику и подняв инфляцию еще выше. Но если Вашингтон сдастся на полпути, вся его предыдущая поддержка пойдет насмарку. Как сторона, которая фактически спровоцировала украинский кризис, США стреляют себе в ногу», — говорится в материале газеты. Китайский военный эксперт Сун Чжунпин отметил, что российско-украинский конфликт представляет собой опосредованную войну США против России, в которой задействовано очень много неконтролируемых элементов. «США и их союзники скоро узнают, что их поддержка Украины на самом деле является бездонной пропастью и в конечном итоге понесет за собой последствия», — считает он. Также эксперт заявил, что на Западе все больше людей начинает понимать, что помощь Украине ничего не дает им самим, а Киеву по-прежнему трудно добиться успеха против России. «Все больше стран ЕС начали рассматривать возможность отступления. Как и США», — заметил Чжунпин. Ранее в Германии заявили, что США виноваты в начале конфликта на Украине. Американский экономист Уильям Ругер также заметил, что Вашингтон «прострелил себе ногу» антироссийскими санкциями. Сенатор Алексей Пушков отмечал, что страны НАТО устали поддерживать Украину. Американская газета The New York Times писала о том, что возможности США и союзников по поддержке Украины исчерпываются. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия, пишет RT.