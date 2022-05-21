В Германии обвинили США в развязывании конфликта на Украине. «Выстрел в ногу»

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Спецоперация на Украине произошла из-за США, убежден бывший председатель Социал-демократической партии Германии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В украинском конфликте виноваты Соединенные Штаты Америки, которые долгие годы игнорировали интересы РФ в сфере безопасности. Об этом изданию Junge Welt рассказал бывший председатель Социал-демократической партии в Германии Оскар Лафонтен, прокомментировав также, что санкции против РФ играют против Германии.

«Россия и Китай находятся в военном окружении США. Москва уже 20 лет говорит, что Украина не должна быть принята в НАТО, и американские ракеты не могут быть размещены на украинско-российской границе. Эти интересы безопасности постоянно игнорировались, это одна из главных причин российской спецоперации», — говорится в статье.

При этом, по его словам, США никогда не допустят вступления Кубы в военный союз с РФ или размещения ракет на границе Штатов. Бывший председатель партии заявил, что антироссийские санкции, которые сейчас вводит Евросоюз, вредят в первую очередь незащищенным слоям население этих стран. «Мы стреляем себе в ногу», — заключил Лафонтен. Он добавил, что выгоду от этого получают США.

Россия направляла США и НАТО соглашения по гарантиям безопасности, согласно которым Украина не должна вступать в альянс согласно обещаниям о нерасширении на Восток, которые дала организация в 1990-е годы. Однако члены НАТО не подписали документ, и Россия начала спецоперацию на Украине. В ответ на это Евросоюз и США ввели антироссийские санкции, которые ударили по ним же.

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В украинском конфликте виноваты Соединенные Штаты Америки, которые долгие годы игнорировали интересы РФ в сфере безопасности. Об этом изданию Junge Welt рассказал бывший председатель Социал-демократической партии в Германии Оскар Лафонтен, прокомментировав также, что санкции против РФ играют против Германии. «Россия и Китай находятся в военном окружении США. Москва уже 20 лет говорит, что Украина не должна быть принята в НАТО, и американские ракеты не могут быть размещены на украинско-российской границе. Эти интересы безопасности постоянно игнорировались, это одна из главных причин российской спецоперации», — говорится в статье. При этом, по его словам, США никогда не допустят вступления Кубы в военный союз с РФ или размещения ракет на границе Штатов. Бывший председатель партии заявил, что антироссийские санкции, которые сейчас вводит Евросоюз, вредят в первую очередь незащищенным слоям население этих стран. «Мы стреляем себе в ногу», — заключил Лафонтен. Он добавил, что выгоду от этого получают США. Россия направляла США и НАТО соглашения по гарантиям безопасности, согласно которым Украина не должна вступать в альянс согласно обещаниям о нерасширении на Восток, которые дала организация в 1990-е годы. Однако члены НАТО не подписали документ, и Россия начала спецоперацию на Украине. В ответ на это Евросоюз и США ввели антироссийские санкции, которые ударили по ним же.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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