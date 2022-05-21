В Германии обвинили США в развязывании конфликта на Украине. «Выстрел в ногу»

21 мая 2022 в 13:33 Размер текста - 17 +

Спецоперация на Украине произошла из-за США, убежден бывший председатель Социал-демократической партии Германии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В украинском конфликте виноваты Соединенные Штаты Америки, которые долгие годы игнорировали интересы РФ в сфере безопасности. Об этом изданию Junge Welt рассказал бывший председатель Социал-демократической партии в Германии Оскар Лафонтен, прокомментировав также, что санкции против РФ играют против Германии. «Россия и Китай находятся в военном окружении США. Москва уже 20 лет говорит, что Украина не должна быть принята в НАТО, и американские ракеты не могут быть размещены на украинско-российской границе. Эти интересы безопасности постоянно игнорировались, это одна из главных причин российской спецоперации», — говорится в статье. При этом, по его словам, США никогда не допустят вступления Кубы в военный союз с РФ или размещения ракет на границе Штатов. Бывший председатель партии заявил, что антироссийские санкции, которые сейчас вводит Евросоюз, вредят в первую очередь незащищенным слоям население этих стран. «Мы стреляем себе в ногу», — заключил Лафонтен. Он добавил, что выгоду от этого получают США. Россия направляла США и НАТО соглашения по гарантиям безопасности, согласно которым Украина не должна вступать в альянс согласно обещаниям о нерасширении на Восток, которые дала организация в 1990-е годы. Однако члены НАТО не подписали документ, и Россия начала спецоперацию на Украине. В ответ на это Евросоюз и США ввели антироссийские санкции, которые ударили по ним же.

В украинском конфликте виноваты Соединенные Штаты Америки, которые долгие годы игнорировали интересы РФ в сфере безопасности. Об этом изданию Junge Welt рассказал бывший председатель Социал-демократической партии в Германии Оскар Лафонтен, прокомментировав также, что санкции против РФ играют против Германии. «Россия и Китай находятся в военном окружении США. Москва уже 20 лет говорит, что Украина не должна быть принята в НАТО, и американские ракеты не могут быть размещены на украинско-российской границе. Эти интересы безопасности постоянно игнорировались, это одна из главных причин российской спецоперации», — говорится в статье. При этом, по его словам, США никогда не допустят вступления Кубы в военный союз с РФ или размещения ракет на границе Штатов. Бывший председатель партии заявил, что антироссийские санкции, которые сейчас вводит Евросоюз, вредят в первую очередь незащищенным слоям население этих стран. «Мы стреляем себе в ногу», — заключил Лафонтен. Он добавил, что выгоду от этого получают США. Россия направляла США и НАТО соглашения по гарантиям безопасности, согласно которым Украина не должна вступать в альянс согласно обещаниям о нерасширении на Восток, которые дала организация в 1990-е годы. Однако члены НАТО не подписали документ, и Россия начала спецоперацию на Украине. В ответ на это Евросоюз и США ввели антироссийские санкции, которые ударили по ним же.