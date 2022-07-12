Тагильского ребенка-инвалида наградили сломанным ноутбуком

Ребенок из Нижнего Тагила, выигравший соревнования по робототехнике, в награду получил заблокированный ноутбук с трещиной на корпусе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«На церемонии награждения вручен ценный приз — ноутбук. Было выявлено, что на ноутбуке установлен неизвестный пароль, препятствующий использованию технического средства. Кроме того, на корпусе ноутбука имелись трещины», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что из-за повреждения технику нельзя ремонтировать по гарантии.
Организаторы конкурса заявили, что отдавали ноутбук исправным, а трещина на нем появилась позднее. Однако суд при помощи экспертов установил, что ребенок не пользовался подарком, а пароль установили до церемонии вручения.
Ленинский районный суд постановил, что подросток должен получить новый компьютер. Свердловский облсуд после апелляции оставил это решение без изменений.
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