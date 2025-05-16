ТАСС: делегации РФ и Украины общались на русском языке

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В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле (Турция) проходили на русском языке. Об этом сообщает источник ТАСС.

«Делегации РФ и Украины общались в Стамбуле на русском языке», — сообщает ТАСС. Ранее украинский оппозиционный политик Анатолий Шарий заявил, что украинская делегация взаимодействовала с российской через переводчика. Эта информация была размещена в его telegram-канале.

16 мая в Стамбуле проходят прямые переговоры между представителями России и Украины. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. В состав украинской делегации вошли глава офиса Зеленского Ермак, министр обороны Умеров и глава МИД Сибига. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан продолжает участвовать во встрече делегатов обеих стран.

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Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле (Турция) проходили на русском языке. Об этом сообщает источник ТАСС. «Делегации РФ и Украины общались в Стамбуле на русском языке», — сообщает ТАСС. Ранее украинский оппозиционный политик Анатолий Шарий заявил, что украинская делегация взаимодействовала с российской через переводчика. Эта информация была размещена в его telegram-канале. 16 мая в Стамбуле проходят прямые переговоры между представителями России и Украины. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. В состав украинской делегации вошли глава офиса Зеленского Ермак, министр обороны Умеров и глава МИД Сибига. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан продолжает участвовать во встрече делегатов обеих стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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