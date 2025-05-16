ТАСС: делегации РФ и Украины общались на русском языке

Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле (Турция) проходили на русском языке. Об этом сообщает источник ТАСС.
«Делегации РФ и Украины общались в Стамбуле на русском языке», — сообщает ТАСС. Ранее украинский оппозиционный политик Анатолий Шарий заявил, что украинская делегация взаимодействовала с российской через переводчика. Эта информация была размещена в его telegram-канале.
16 мая в Стамбуле проходят прямые переговоры между представителями России и Украины. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. В состав украинской делегации вошли глава офиса Зеленского Ермак, министр обороны Умеров и глава МИД Сибига. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан продолжает участвовать во встрече делегатов обеих стран.
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