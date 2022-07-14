14 июля 2022

Сын лидера «Смысловых галлюцинаций» выпустил свой первый клип

© Служба новостей «URA.RU»
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Альбом «От первого до второго я» выйдет 12 августа Фото:

Сын лидера рок-группы «Смысловые галлюцинации» Никита Бобунец и его друг Александр Воробьев основали группу «Шарташ». 15 июля ребята выпустили свой дебютный клип на песню «Один из них». Композиция стала одной из 10 песен с будущего альбома «От первого до второго я» — он выйдет 12 августа. Завесу тайны о съемках клипа приоткрыл Никита Бобунец в ходе беседы с корреспондентом URA.RU.

«Мы хотим весь альбом превратить в мини-сериал: все клипы будут связаны друг с другом общим сюжетом. Первый клип на песню „Один из них“ мы сняли на Уралмаше в коммунальном доме. Внешне — дом как дом, а внутрь заходишь — такая разруха, уныние, в общем колоритное место», — рассказывает Бобунец. Также он сообщил, что местные жители обратились к съемочной группе с просьбой указать адрес дома в титрах, чтобы общественность обратила внимание на условия жизни горожан и что-то с этим сделала.

По словам участника группы «Шарташ», клип сняли всего за один день вместе с екатеринбургской командой Red Pepper Film. Съемочная группа рассказала, что помимо окружающей среды в клипе было решено использовать символ смирительной рубашки.

«Это был сложный элемент художественной части, так как найти подходящую рубашку на продажу оказалось попросту невозможно, из-за чего мы приняли решение сшить ее с нуля. Смирительная рубашка — символ смирения, с которым главный герой Саша принимает окружающий его мир и людей вокруг, в то время как второй участник группы Никита, подобно Тайлеру Дердену, старается выдернуть Сашу из привычного ему образа жизни», — рассказала команда Red Pepper Film.

Как рассказывает Бобунец, клипы получились очень разные, музыка в альбоме соответствующая, потому что у группы не было определенной концепции. На написание альбома из 10 песен ушло около полутора лет. По словам музыканта, все клипы будут разнообразными: одни яркими, другие — черно-белыми.

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Сын лидера рок-группы «Смысловые галлюцинации» Никита Бобунец и его друг Александр Воробьев основали группу «Шарташ». 15 июля ребята выпустили свой дебютный клип на песню «Один из них». Композиция стала одной из 10 песен с будущего альбома «От первого до второго я» — он выйдет 12 августа. Завесу тайны о съемках клипа приоткрыл Никита Бобунец в ходе беседы с корреспондентом URA.RU. «Мы хотим весь альбом превратить в мини-сериал: все клипы будут связаны друг с другом общим сюжетом. Первый клип на песню „Один из них“ мы сняли на Уралмаше в коммунальном доме. Внешне — дом как дом, а внутрь заходишь — такая разруха, уныние, в общем колоритное место», — рассказывает Бобунец. Также он сообщил, что местные жители обратились к съемочной группе с просьбой указать адрес дома в титрах, чтобы общественность обратила внимание на условия жизни горожан и что-то с этим сделала. По словам участника группы «Шарташ», клип сняли всего за один день вместе с екатеринбургской командой Red Pepper Film. Съемочная группа рассказала, что помимо окружающей среды в клипе было решено использовать символ смирительной рубашки. «Это был сложный элемент художественной части, так как найти подходящую рубашку на продажу оказалось попросту невозможно, из-за чего мы приняли решение сшить ее с нуля. Смирительная рубашка — символ смирения, с которым главный герой Саша принимает окружающий его мир и людей вокруг, в то время как второй участник группы Никита, подобно Тайлеру Дердену, старается выдернуть Сашу из привычного ему образа жизни», — рассказала команда Red Pepper Film. Как рассказывает Бобунец, клипы получились очень разные, музыка в альбоме соответствующая, потому что у группы не было определенной концепции. На написание альбома из 10 песен ушло около полутора лет. По словам музыканта, все клипы будут разнообразными: одни яркими, другие — черно-белыми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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