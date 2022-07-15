Экс-директор «Открытой России»* Пивоваров получил 4 года колонии

Андрею Пивоварову запретили пользоваться интернетом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-глава «Открытой России» (организация признана нежелательной на территории РФ) Андрей Пивоваров получил 4 года колонии. Такое решение вынес Ленинский районный суд Краснодара.

«Рассмотрев материалы дела, исследовав многочисленные допустимые доказательства, представленные сторонами, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого. Пивоваров признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ему также запрещено заниматься общественной деятельностью и пользоваться Интернетом на срок 8 лет», — сообщается в telegram-канале Объединенной пресс-службу судов Краснодарского края.

Организация «Открытая Россия» прекратила свое существование 27 мая 2021 года после того, как была признана нежелательной за дискредитацию выборов. 2 июня того же года был арестован Андрей Пивоваров.