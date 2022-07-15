15 июля 2022

Мэр Челябинска заложила капсулу с чистой водой на ЧТПЗ

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Поездка Натальи Котовой по объектам строительства городской среды Курчатовского района. Челябинск, котова наталья
Наталья Котова поздравила сотрудников завода с Днем металлурга Фото:

Глава Челябинска Наталья Котова заложила капсулу с чистой водой в фундамент нового комплекса водоочистки на территории Челябинского трубопрокатного завода. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«Комплекс „AQA Баланс“ будет оснащен современным автоматизированным оборудованием экологического назначения. В результате прохождения всех процессов промышленно-ливневые сточные воды предприятия будут очищаться до нормативов качества воды объектов рыбохозяйственного значения, что в разы выше требований к качеству питьевой воды. После очищения вода будет направляться в оборотный цикл производства, а излишки — в озеро Шелюгино», — пояснила Котова.

По ее словам, ЧТПЗ уделяет большое внимание экологической безопасности. Котова также поздравила сотрудников завода с Днем металлурга.

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Глава Челябинска Наталья Котова заложила капсулу с чистой водой в фундамент нового комплекса водоочистки на территории Челябинского трубопрокатного завода. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Комплекс „AQA Баланс“ будет оснащен современным автоматизированным оборудованием экологического назначения. В результате прохождения всех процессов промышленно-ливневые сточные воды предприятия будут очищаться до нормативов качества воды объектов рыбохозяйственного значения, что в разы выше требований к качеству питьевой воды. После очищения вода будет направляться в оборотный цикл производства, а излишки — в озеро Шелюгино», — пояснила Котова. По ее словам, ЧТПЗ уделяет большое внимание экологической безопасности. Котова также поздравила сотрудников завода с Днем металлурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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