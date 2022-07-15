Мэр Челябинска заложила капсулу с чистой водой на ЧТПЗ

16 июля 2022 в 18:05 Размер текста - 17 +

Наталья Котова поздравила сотрудников завода с Днем металлурга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Челябинска Наталья Котова заложила капсулу с чистой водой в фундамент нового комплекса водоочистки на территории Челябинского трубопрокатного завода. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Комплекс „AQA Баланс“ будет оснащен современным автоматизированным оборудованием экологического назначения. В результате прохождения всех процессов промышленно-ливневые сточные воды предприятия будут очищаться до нормативов качества воды объектов рыбохозяйственного значения, что в разы выше требований к качеству питьевой воды. После очищения вода будет направляться в оборотный цикл производства, а излишки — в озеро Шелюгино», — пояснила Котова. По ее словам, ЧТПЗ уделяет большое внимание экологической безопасности. Котова также поздравила сотрудников завода с Днем металлурга. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Глава Челябинска Наталья Котова заложила капсулу с чистой водой в фундамент нового комплекса водоочистки на территории Челябинского трубопрокатного завода. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Комплекс „AQA Баланс“ будет оснащен современным автоматизированным оборудованием экологического назначения. В результате прохождения всех процессов промышленно-ливневые сточные воды предприятия будут очищаться до нормативов качества воды объектов рыбохозяйственного значения, что в разы выше требований к качеству питьевой воды. После очищения вода будет направляться в оборотный цикл производства, а излишки — в озеро Шелюгино», — пояснила Котова. По ее словам, ЧТПЗ уделяет большое внимание экологической безопасности. Котова также поздравила сотрудников завода с Днем металлурга.