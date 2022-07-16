Экс-глава израильской спецслужбы предрек взятие Одессы к сентябрю

Россия активизировала действия на Черноморском побережье, заявил Яков Кедми Фото: Дмитрий Григорьев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российская армия к сентябрю возьмет под контроль Одессу. Такое мнение высказал бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

«Россия всерьез активизировала действия своих Вооруженных сил на Черноморском побережье, что свидетельствует о начале продвижения к Одессе. К началу учебного года Одесса будет освобождена. Учебный год начнется уже по российской программе», — сказал Кедми в эфире youtube-канала «Вальдман-Line».

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты граждан Донбасса. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области.

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