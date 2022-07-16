Из села Кунгурка вывезли подозрительные баки, которые несколько месяцев пугали местных жителей (фото из архива) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В селе Кунгурка (Свердловская область) вывезли баки с токсичной жидкостью, ранее в одном из них произошла утечка. Об этом сообщают местные жители.

«Странные баки из Кунгурки вывезли. Собственник после розлива одного из кубов ускорился и убрал емкости с токсичной жидкостью. Теперь ему осталось вывезти землю с разлившимся веществом, опилом и известью. Что же все-таки было в кубах, видимо останется загадкой», — сообщает telegram-канал «Ревдинский рабочий».

Ранее жители села Кунгурка пожаловались на то, что несколько месяцев назад неизвестные бросили 38 больших пластиковых баков с подозрительной жидкостью. Вскоре один из контейнеров лопнул и произошла утечка опасного содержимого. В мэрии нашли собственника баков и заставили его вывезти их.

Баки с неизвестной жидкостью несколько месяцев стояли в селе Фото: telegram-канал «Ревдинский рабочий»