16 июля 2022

Под Екатеринбургом пропали десятки баков с ядохимикатами. Фото

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Войска химической и биологической защиты на Ямале. Салехард, бочки, хлоррка, химикаты
Из села Кунгурка вывезли подозрительные баки, которые несколько месяцев пугали местных жителей (фото из архива) Фото:

В селе Кунгурка (Свердловская область) вывезли баки с токсичной жидкостью, ранее в одном из них произошла утечка. Об этом сообщают местные жители.

«Странные баки из Кунгурки вывезли. Собственник после розлива одного из кубов ускорился и убрал емкости с токсичной жидкостью. Теперь ему осталось вывезти землю с разлившимся веществом, опилом и известью. Что же все-таки было в кубах, видимо останется загадкой», — сообщает telegram-канал «Ревдинский рабочий».

Ранее жители села Кунгурка пожаловались на то, что несколько месяцев назад неизвестные бросили 38 больших пластиковых баков с подозрительной жидкостью. Вскоре один из контейнеров лопнул и произошла утечка опасного содержимого. В мэрии нашли собственника баков и заставили его вывезти их.

Баки с неизвестной жидкостью несколько месяцев стояли в селе
Фото:

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В селе Кунгурка (Свердловская область) вывезли баки с токсичной жидкостью, ранее в одном из них произошла утечка. Об этом сообщают местные жители. «Странные баки из Кунгурки вывезли. Собственник после розлива одного из кубов ускорился и убрал емкости с токсичной жидкостью. Теперь ему осталось вывезти землю с разлившимся веществом, опилом и известью. Что же все-таки было в кубах, видимо останется загадкой», — сообщает telegram-канал «Ревдинский рабочий». Ранее жители села Кунгурка пожаловались на то, что несколько месяцев назад неизвестные бросили 38 больших пластиковых баков с подозрительной жидкостью. Вскоре один из контейнеров лопнул и произошла утечка опасного содержимого. В мэрии нашли собственника баков и заставили его вывезти их.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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