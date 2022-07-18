«Дочка» корпорации пермских властей займется ремонтом кладбища

На ремонт Егошихинского кладбища выделяется 145 миллионов рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дочерняя компания корпорации развития Пермского края «Дом 59» утверждена заказчиком по ряду госконтрактов на ремонт объектов городского хозяйства. В том числе, по данным сервиса СБИС, в Перми компания будет контролировать исполнение договоров на ремонт территории кладбища.

«Капитальный ремонт объекта культурного наследия кладбище „Егошихинское“. Стоимость работ — 145 млн рублей», — сообщается в СБИС.

По данным сервиса, также компания проконтролирует работы по текущему ремонту сквера памяти жертв техногенных катастроф и двух скверов в Кировском районе Перми. На эти цели выделяется более 40 млн рублей.

Компания «Дом 59» появилась в 2020 году. Учредителем является корпорация развития Пермского края, созданная краевыми властями. Она реализует проекты по строительству недвижимости и инфраструктуры, различные инициативы для привлекательности региона и развития экономики. Среди проектов — развитие судостроения на Верхнекамском судостроительном комплексе, социокультурного кластера на Шпагина и другое.

Ранее URA.RU сообщало, что корпорация развития Пермского края, выступающая инвестором по застройке правобережной части Березников, второй год подряд терпит серьезные убытки. Выручка за 2021 год: 250 млн рублей, убыток: 466 млн рублей.