Свердловские спортсмены попали за решетку после захвата парковок

Часть группировки спортсменов-налетчиков, которые предположительно входят в ОПГ «Визовские», арестованы судом на 10 суток. По версии следствия, они пытались захватить три парковки и бизнес-центр «Манхэттен» В Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.
«Восемь подозреваемых вместе с составленными в отношении них материалами доставлялись в Верх-Исетский районный суд, который согласился с доводами полицейских, счел их убедительными и достаточными для вынесения решения об избрании меры пресечения. Каждый из восьми человек арестован сроком на 10 суток», — рассказал Горелых. Он сообщил, что остальные члены группировки, которые были задержаны вечером 17 июля, предстанут перед судом в ближайшее время.
По данным Горелых, что правоохранители после происшествия составили 18 протоколов. Речь идет о спортсменах, которые ворвались в БЦ «Манхэттен» вечером 17 июля. Они перескочили через турникеты, избили охранника и снесли двери, ведущие в хозяйственное помещение. После этого толпа скрылась.
По версии правоохранителей, эта же группировка поздним вечером того же дня устроила налет сразу на несколько парковок города. При себе у спортсменов, вероятно, было оружие, которое они использовали для угроз находящимся на объектах сотрудникам ООО «Титан».
По версии источника, члены группы входят в ОПГ «Визовские» и устраивают разборки со сторонниками «Тиатана». Противостояние идет за владение парковками. В «Манхэттене» же заявили, что разбираются в ситуации и пытаются понять, зачем спортсмены устраивали налет.
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Часть группировки спортсменов-налетчиков, которые предположительно входят в ОПГ «Визовские», арестованы судом на 10 суток. По версии следствия, они пытались захватить три парковки и бизнес-центр «Манхэттен» В Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых. «Восемь подозреваемых вместе с составленными в отношении них материалами доставлялись в Верх-Исетский районный суд, который согласился с доводами полицейских, счел их убедительными и достаточными для вынесения решения об избрании меры пресечения. Каждый из восьми человек арестован сроком на 10 суток», — рассказал Горелых. Он сообщил, что остальные члены группировки, которые были задержаны вечером 17 июля, предстанут перед судом в ближайшее время. По данным Горелых, что правоохранители после происшествия составили 18 протоколов. Речь идет о спортсменах, которые ворвались в БЦ «Манхэттен» вечером 17 июля. Они перескочили через турникеты, избили охранника и снесли двери, ведущие в хозяйственное помещение. После этого толпа скрылась. По версии правоохранителей, эта же группировка поздним вечером того же дня устроила налет сразу на несколько парковок города. При себе у спортсменов, вероятно, было оружие, которое они использовали для угроз находящимся на объектах сотрудникам ООО «Титан». По версии источника, члены группы входят в ОПГ «Визовские» и устраивают разборки со сторонниками «Тиатана». Противостояние идет за владение парковками. В «Манхэттене» же заявили, что разбираются в ситуации и пытаются понять, зачем спортсмены устраивали налет.