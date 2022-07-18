В БЦ Екатеринбурга проводят проверку после захвата группой бойцов

Силовики задержали 22 человека из группы, участвовавшей в захвате БЦ «Манхэттен» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В бизнес-центре «Манхэттен» (Екатеринбург) начались проверки после сообщений о захвате задания спортсменами, предположительно состоящими в ОПГ «Визовские». Об этом в разговоре с журналистом URA.RU рассказал директор управляющей компании «Кировская» Михаил Ярошевский.

«Мы сейчас собираем информацию и проверяем, анализируем ее, потому что я и мой персонал не совсем понимаем, что произошло», — рассказал Ярошевский. Он отметил, что захватчики не нанесли помещению существенного вреда. Они сломали замок на двери, ведущей в хозяйственное помещение, но не тронули мебель и другое имущество.

Ярошевский отметил, что подобные потасовки происходят постоянно, однако 17 июля инцидент перешел в особо острую стадию. Также глава УК опроверг слухи о применении группой спортсменов оружия. «В бизнес-центре стрельбы точно не было, мне бы об этом доложили», — уточнил Ярошевский.

В БЦ «Манхэттен» жаловались на «рейдерские захваты», связанные со спором управляющих компаний «Кировская» и «Аурус», которые ведут борьбу за работу в БЦ. В здании отключают электричество, дерутся с охраной и оказывают давление на арендаторов помещений. Представители обеих УК говорят, что опираются на официальные документы и решения суда, однако спор не утихает, и в дело вмешивалась полиция. По словам инсайдера, бойцы, захватившие управление «Манхэттен», якобы связаны с группировкой умершего криминального авторитета Германа Гардта.

Вечером 17 июля в помещение БЦ ворвалась группа бойцов, избивших охрану. Все спортсмены были в масках, но попали на камеры видеонаблюдения. По данным полиции, через несколько часов эти же люди попытались захватить парковки на улице Металлургов, 60, Патриса Лумумбы, 25 и Крауля, 168б. На местах происшествия сотрудники ОБОП и спецназа смогли задержать 22 бойца. По версии источника, спортсмены могут состоять в крупной ОПГ «Визовские» и участвовать в затяжном конфликте с сотрудниками ООО «Титан», которые отбивались от бойцов на парковках.

Фото: URA.RU