Кириенко перечислил критерии успеха для молодых россиян

19 июля 2022 в 20:05 Размер текста - 17 +

По словам Сергея Кириенко, главный навык в современном мире — умение быстро адаптироваться к изменениям Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе образовательного заезда «Арт-маркет» в Крыму поделился с молодыми управленцами критериями успеха. Образовательный фестиваль проходит в Судаке, Крым, на площадке арт-кластера «Таврида». «В современном мире главное конкурентное преимущество — способность быстро меняться, адаптироваться и чувствовать „ветер перемен“ — это помогает легко присоединиться к изменениям и скорректировать их направление. Выигрывает тот, кто, чувствуя ветер, не ограждается от него стеной, а строит мельницу или поднимает парус», — приводит слова Сергея Кириенко пресс-служба «Тавриды». Первый заместитель руководителя администрации президента РФ уточнил, что молодым управленцам нужно осознанно выбирать и нести ответственность за свою жизнь, стремиться управлять ситуацией и находить решения, делать шаги к своей цели, невзирая на дефицит ресурсов, не сдаваться до последнего, развивать волю и адаптивность. Он также подчеркнул необходимость командной работы. Кириенко привел в пример науку, где, по его словам, уже давно не бывает прорывов в узких специализациях — только на стыке дисциплин. «Таврида.АРТ» — платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях, культуре и искусстве. Она входит в федеральный проект «Молодежь России» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе образовательного заезда «Арт-маркет» в Крыму поделился с молодыми управленцами критериями успеха. Образовательный фестиваль проходит в Судаке, Крым, на площадке арт-кластера «Таврида». «В современном мире главное конкурентное преимущество — способность быстро меняться, адаптироваться и чувствовать „ветер перемен“ — это помогает легко присоединиться к изменениям и скорректировать их направление. Выигрывает тот, кто, чувствуя ветер, не ограждается от него стеной, а строит мельницу или поднимает парус», — приводит слова Сергея Кириенко пресс-служба «Тавриды». Первый заместитель руководителя администрации президента РФ уточнил, что молодым управленцам нужно осознанно выбирать и нести ответственность за свою жизнь, стремиться управлять ситуацией и находить решения, делать шаги к своей цели, невзирая на дефицит ресурсов, не сдаваться до последнего, развивать волю и адаптивность. Он также подчеркнул необходимость командной работы. Кириенко привел в пример науку, где, по его словам, уже давно не бывает прорывов в узких специализациях — только на стыке дисциплин. «Таврида.АРТ» — платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях, культуре и искусстве. Она входит в федеральный проект «Молодежь России» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).