Свердловчан предупредили об угрозе здоровью из-за горящей свалки

Спасатели продолжают тушить полигон в Березовском (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Крупный пожар на мусорном полигоне в Березовском может привести к приступам удушья и аллергическим реакциям у жителей ближайших районов. Об этом URA.RU заявил сооснователь компании «Цифровой экомониторинг» (резидент центра «Сколково»), соразработчик одноименной платформы для экологического мониторинга окружающей среды Владислав Кудрявцев.

«Неблагоприятное воздействие токсичных веществ оказывает вред не только окружающей среде, но и людям, проживающим в окрестностях, которые не имеют хронических заболеваний и не относятся к группе риска. Если происходит горение бытового мусора, то концентрация угарного газа в воздухе становится высокой, и она сравнима с оживленным движением на трассе. Помимо этого, при сжигании мусора выделяется монооксид углерода — данное вещество является ядовитым для человека, ведь оно взаимодействует с гемоглобином крови, блокируя доставку кислорода. Из-за этой блокировки происходит отравление организма», — пояснил Кудрявцев.

В ряде случаев, по словам специалиста, нахождение с пожаром может привести к летальному исходу. Например, горящий пластик и синтетические материалы образуют токсиканты. «Такое выделение токсичных веществ может стать причиной смертельных случаев для тех, кто живет рядом с мусорными полигонами», — предупредил Кудрявцев.

Полигон в промзоне Березовского охватило мощным огнем днем 21 июня. По последним данным, площадь возгорания составляет 2000 квадратных метров. МЧС удалось локализовать пламя, к тушению привлечены более 50 человек.

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