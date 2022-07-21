На ЧЭМК эвакуировали людей из-за пожара

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Минэкологии проверило работу ЧЭМК. Челябинск, чэмк, челябинский электрометаллургический комбинат
Возгорание случилось в здании плавильного цеха Фото:

Пожар произошел на территории Челябинского электрометаллургического завода (ЧЭМК). Из-за возгорания было эвакуировано 25 человек, сообщили URA.RU в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Поступило сообщение о горении трансформатора в здании плавильного цеха. До прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 25 человек. Угрозы распространения нет», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что на месте пожара работают четыре звена газодымозащитной службы. Водоснабжение организовано от пожарных гидрантов. В пресс-службе завода уточнили, что пожар произошел в цехе №5. На время его тушения отключено электроснабжение.

«Пожар локализован. Жертв нет, повреждений тоже. Производственному процессу ничего не мешает», — сообщили там, добавив, что сотрудникам предприятия ничего не угрожает.

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Пожар произошел на территории Челябинского электрометаллургического завода (ЧЭМК). Из-за возгорания было эвакуировано 25 человек, сообщили URA.RU в ГУ МЧС по Челябинской области. «Поступило сообщение о горении трансформатора в здании плавильного цеха. До прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 25 человек. Угрозы распространения нет», — рассказали в ведомстве. Там добавили, что на месте пожара работают четыре звена газодымозащитной службы. Водоснабжение организовано от пожарных гидрантов. В пресс-службе завода уточнили, что пожар произошел в цехе №5. На время его тушения отключено электроснабжение. «Пожар локализован. Жертв нет, повреждений тоже. Производственному процессу ничего не мешает», — сообщили там, добавив, что сотрудникам предприятия ничего не угрожает.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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