На ЧЭМК эвакуировали людей из-за пожара

Возгорание случилось в здании плавильного цеха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пожар произошел на территории Челябинского электрометаллургического завода (ЧЭМК). Из-за возгорания было эвакуировано 25 человек, сообщили URA.RU в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Поступило сообщение о горении трансформатора в здании плавильного цеха. До прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 25 человек. Угрозы распространения нет», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что на месте пожара работают четыре звена газодымозащитной службы. Водоснабжение организовано от пожарных гидрантов. В пресс-службе завода уточнили, что пожар произошел в цехе №5. На время его тушения отключено электроснабжение.

«Пожар локализован. Жертв нет, повреждений тоже. Производственному процессу ничего не мешает», — сообщили там, добавив, что сотрудникам предприятия ничего не угрожает.