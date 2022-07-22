Самойлов выложил три эксклюзивных песни в новый telegram-канал Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Музыкант и лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов поделился новыми и эксклюзивными песнями. Исполнитель опубликовал их в своем новом telegram-канале.

«Привет, друзья и подписчики соцсетей! Сообщаю Вам, что у нас таки открылся telegram-канал. И специально для подписчиков telegram-канала публикуем три эксклюзивные и свежие песни. Так что — слушайте», — сказал Самойлов.

Также артист рассказал, что после небольшого перерыва группа будет вести активную деятельность в социальных сетях. Ранее URA.RU писало, что Самойлов выступал на новом фестивале в Екатеринбурге.