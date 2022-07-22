22 июля 2022

Вадим Самойлов показал эксклюзивные песни «Агаты Кристи». Видео

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Вадим Самойлов в Асбесте. Свердловская область, самойлов вадим
Самойлов выложил три эксклюзивных песни в новый telegram-канал Фото:

Музыкант и лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов поделился новыми и эксклюзивными песнями. Исполнитель опубликовал их в своем новом telegram-канале.

«Привет, друзья и подписчики соцсетей! Сообщаю Вам, что у нас таки открылся telegram-канал. И специально для подписчиков telegram-канала публикуем три эксклюзивные и свежие песни. Так что — слушайте», — сказал Самойлов.

Также артист рассказал, что после небольшого перерыва группа будет вести активную деятельность в социальных сетях. Ранее URA.RU писало, что Самойлов выступал на новом фестивале в Екатеринбурге.

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Музыкант и лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов поделился новыми и эксклюзивными песнями. Исполнитель опубликовал их в своем новом telegram-канале. «Привет, друзья и подписчики соцсетей! Сообщаю Вам, что у нас таки открылся telegram-канал. И специально для подписчиков telegram-канала публикуем три эксклюзивные и свежие песни. Так что — слушайте», — сказал Самойлов. Также артист рассказал, что после небольшого перерыва группа будет вести активную деятельность в социальных сетях. Ранее URA.RU писало, что Самойлов выступал на новом фестивале в Екатеринбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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