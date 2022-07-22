В детских магазинах появился конструктор в виде Ельцин Центра Фото: Размик Закарян © URA.RU

Актриса и общественный деятель Мария Шукшина раскритиковала конструктор в виде Ельцин Центра. Она обратилась к создателям игрушки с вопросом, почему они не сделали конструктор в виде мемориалов защитников городов-героев. Пост Шукшина опубликовала у себя в telegram-канале.

«Вроде хорошее дело — выпустили коллекцию детских конструкторов: здание МГУ, космодром „Восточный“, Спас на Крови и… Ельцин Центр! Слушайте, а либералов-то не по-детски „штырит“ (извините за жаргонизм, но к такому только подобное приемлемо). Ну просто необходимо для промывания мозгов детям, как же без этого?», — написала Шукшина.

Она обратилась к авторам игрушки с вопросом, почему они решили сделать именно Ельцин Центр, а не ансамбль Кремля или мемориалы защитникам городов-героев. «Патриоты, однако», — подытожила Шукшина. Ранее актриса раскритиковала Ельцин Центр за антивоенную цитату, которая висит в музее имени первого президента РФ.

Конструктор в виде Ельцин Центра можно купить за 1199 рублей Фото: telegram-канала Марии Шукшиной