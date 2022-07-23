В Пермском крае предупредили о грозах и опасном усилении ветра

В пермском крае пройдут грозы и усилится ветер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Краевое ГУ МЧС сообщило населению Прикамья о небезопасных изменениях погодных условий 25 июля. Предупреждение появилось на сайте пермского управления.

«25 июля местами по Пермскому краю ожидается прохождение неблагоприятных метеорологических явлений: кратковременный дождь, гроза <…>. Днем при грозе порывы ветра 15—20 м/с.», — ссылается на пермский ЦГМС пресс-служба ведомства. В некоторых районах края возможно образование тумана.

Жителей края просят соблюдать осторожность. При усилении ветра и грозе необходимо держаться подальше от деревьев. Линий электропередач и плохо закрепленных конструкций. Водителей просят на парковать машины под деревья. Также об ухудшении погоды следует сообщить своим родственникам и знакомым.