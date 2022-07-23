23 июля 2022
22 июля 2022

В Пермском крае предупредили о грозах и опасном усилении ветра

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, гроза, туча, пасмурно, непогода, плохая погода, ураган, дождь
В пермском крае пройдут грозы и усилится ветер Фото:

Краевое ГУ МЧС сообщило населению Прикамья о небезопасных изменениях погодных условий 25 июля. Предупреждение появилось на сайте пермского управления.

«25 июля местами по Пермскому краю ожидается прохождение неблагоприятных метеорологических явлений: кратковременный дождь, гроза <…>. Днем при грозе порывы ветра 15—20 м/с.», — ссылается на пермский ЦГМС пресс-служба ведомства. В некоторых районах края возможно образование тумана.

Жителей края просят соблюдать осторожность. При усилении ветра и грозе необходимо держаться подальше от деревьев. Линий электропередач и плохо закрепленных конструкций. Водителей просят на парковать машины под деревья. Также об ухудшении погоды следует сообщить своим родственникам и знакомым.

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Краевое ГУ МЧС сообщило населению Прикамья о небезопасных изменениях погодных условий 25 июля. Предупреждение появилось на сайте пермского управления. «25 июля местами по Пермскому краю ожидается прохождение неблагоприятных метеорологических явлений: кратковременный дождь, гроза <…>. Днем при грозе порывы ветра 15—20 м/с.», — ссылается на пермский ЦГМС пресс-служба ведомства. В некоторых районах края возможно образование тумана. Жителей края просят соблюдать осторожность. При усилении ветра и грозе необходимо держаться подальше от деревьев. Линий электропередач и плохо закрепленных конструкций. Водителей просят на парковать машины под деревья. Также об ухудшении погоды следует сообщить своим родственникам и знакомым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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