В челябинском нацпарке потребовали плату за отдых у озера

На озере Зюраткуль мошенники ходят по палаткам и требуют плату за отдых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В национальном парке «Зюраткуль» Челябинской области появились мошенники, которые требуют с туристов плату за установленные палатки. Об этом сообщили на официальной странице парка в соцсетях.

«На озере Зюраткуль в кемпинговых зонах („У плотины“, в „Берлогограде“ и на берегу озера) плата за отдых в палатках не взимается. Если к вам подходят люди и просят оплатить место, знайте — это мошенники! Ничего им не платите!», — говорится в сообщении официального портала «Национальный-Парк Зюраткуль»

В сообщении указано, что туристам необходимо оплачивать место под палатку только на кордоне «У трех вершин». Стоимость составляет 150 рублей в сутки.

Национальный парк «Зюраткуль» расположен в южной части Саткинского района Челябинской области и имеет статус особо охраняемой территории. В начале июля губернатор Челябинской области Алексей Текслер записал на экологической тропе Зюраткуля видеосообщение туристам, призвав их всегда находить время для того, чтобы выбраться на природу.