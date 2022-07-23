23 июля 2022
22 июля 2022

В челябинском нацпарке потребовали плату за отдых у озера

© Служба новостей «URA.RU»
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Экология Миасса и окрестностей. Челябинск, палатка, туризм
На озере Зюраткуль мошенники ходят по палаткам и требуют плату за отдых Фото:

В национальном парке «Зюраткуль» Челябинской области появились мошенники, которые требуют с туристов плату за установленные палатки. Об этом сообщили на официальной странице парка в соцсетях.

«На озере Зюраткуль в кемпинговых зонах („У плотины“, в „Берлогограде“ и на берегу озера) плата за отдых в палатках не взимается. Если к вам подходят люди и просят оплатить место, знайте — это мошенники! Ничего им не платите!», — говорится в сообщении официального портала «Национальный-Парк Зюраткуль»

В сообщении указано, что туристам необходимо оплачивать место под палатку только на кордоне «У трех вершин». Стоимость составляет 150 рублей в сутки.

Национальный парк «Зюраткуль» расположен в южной части Саткинского района Челябинской области и имеет статус особо охраняемой территории. В начале июля губернатор Челябинской области Алексей Текслер записал на экологической тропе Зюраткуля видеосообщение туристам, призвав их всегда находить время для того, чтобы выбраться на природу.

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В национальном парке «Зюраткуль» Челябинской области появились мошенники, которые требуют с туристов плату за установленные палатки. Об этом сообщили на официальной странице парка в соцсетях. «На озере Зюраткуль в кемпинговых зонах („У плотины“, в „Берлогограде“ и на берегу озера) плата за отдых в палатках не взимается. Если к вам подходят люди и просят оплатить место, знайте — это мошенники! Ничего им не платите!», — говорится в сообщении официального портала «Национальный-Парк Зюраткуль» В сообщении указано, что туристам необходимо оплачивать место под палатку только на кордоне «У трех вершин». Стоимость составляет 150 рублей в сутки. Национальный парк «Зюраткуль» расположен в южной части Саткинского района Челябинской области и имеет статус особо охраняемой территории. В начале июля губернатор Челябинской области Алексей Текслер записал на экологической тропе Зюраткуля видеосообщение туристам, призвав их всегда находить время для того, чтобы выбраться на природу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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