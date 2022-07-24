Свердловчанин напал женщину, которая переходила по пешеходному переходу на мигающий сигнал светофора Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Асбесте (Свердловская область) водитель Lada выбежал из автомобиля и напал на женщину, которая переходила через дорогу на мигающий сигнал светофора. Об этом рассказал очевидец.

«Сегодня произошла драка. Женщина, по всей видимости, проходила на зеленый свет в последние секунды. В этот момент уже поехали машины», — рассказал очевидец в сообществе «[ТА] Типичный Асбест» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидца, мужчина выбежал из автомобиля и напал на женщину. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что водитель автобуса напал на пассажира. Драка произошла из-за того, что пассажир бросил мелочь в лицо водителю.

Фото: сообщество «[ТА] Типичный Асбест» в соцсети «ВКонтакте»

Фото: сообщество «[ТА] Типичный Асбест» в соцсети «ВКонтакте»