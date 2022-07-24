24 июля 2022

Водитель напал на свердловчанку, переходившую через дорогу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, пешеходный переход, дорожный знак, перекресток, светофор, знак пешеходного перехода
Свердловчанин напал женщину, которая переходила по пешеходному переходу на мигающий сигнал светофора Фото:

В Асбесте (Свердловская область) водитель Lada выбежал из автомобиля и напал на женщину, которая переходила через дорогу на мигающий сигнал светофора. Об этом рассказал очевидец.

«Сегодня произошла драка. Женщина, по всей видимости, проходила на зеленый свет в последние секунды. В этот момент уже поехали машины», — рассказал очевидец в сообществе «[ТА] Типичный Асбест» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидца, мужчина выбежал из автомобиля и напал на женщину. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что водитель автобуса напал на пассажира. Драка произошла из-за того, что пассажир бросил мелочь в лицо водителю.

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В Асбесте (Свердловская область) водитель Lada выбежал из автомобиля и напал на женщину, которая переходила через дорогу на мигающий сигнал светофора. Об этом рассказал очевидец. «Сегодня произошла драка. Женщина, по всей видимости, проходила на зеленый свет в последние секунды. В этот момент уже поехали машины», — рассказал очевидец в сообществе «[ТА] Типичный Асбест» в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидца, мужчина выбежал из автомобиля и напал на женщину. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что водитель автобуса напал на пассажира. Драка произошла из-за того, что пассажир бросил мелочь в лицо водителю.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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