Топ-чиновников Екатеринбурга вынудили экономить на обедах

26 июля 2022 в 12:09 Размер текста - 17 +

Питаться в столовой мэрии дороже, чем в столовой правительства, говорят посетители Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Начальники подразделений мэрии Екатеринбурга столкнулись с бытовым неудобством. В столовой администрации ввели новый тариф. Если раньше обслуживание (подача блюд к столу) было бесплатным, то теперь составляет 25% от стоимости заказа. И многие туда теперь не ходят, рассказал URA.RU один из посетителей. «В столовой есть три зала — общий, для начальников департаментов, комитетов, управлений и отделов, для главы (впрочем, обычно он обедает в кабинете) и его заместителей. Посетителям второго и третьего залов стоять в очереди на кассу не надо — им приносят. Раньше во втором зале это было бесплатно, а теперь — 25% от заказа. И теперь кто-то просто перестал ходить [в столовую], а кто-то — обедает в общем зале», — поделился собеседник. Вице-мэры индексацию пока не заметили, уточнил другой источник. Новость по теме В столовой мэрии Екатеринбурга взлетели цены. «По некоторым позициям — на треть» «В столовой цены действительно в этом году поднялись, но не в последнее время. При этом обед в столовой остается доступным даже на уровне цен, которые есть на общественное питание в городе. Отдельный зал для обедов главы Екатеринбурга и его заместителей работает (начальники подразделений обедают в общем), но детали того, как там обслуживание происходит, нам неизвестны», — сказали корреспонденту в пресс-службе мэрии. О росте цен на продукты в столовой мэрии URA.RU рассказывало в начале марта. Тогда чиновники возмущались удорожанием выпечки, салатов, первых и вторых блюд.

Начальники подразделений мэрии Екатеринбурга столкнулись с бытовым неудобством. В столовой администрации ввели новый тариф. Если раньше обслуживание (подача блюд к столу) было бесплатным, то теперь составляет 25% от стоимости заказа. И многие туда теперь не ходят, рассказал URA.RU один из посетителей. «В столовой есть три зала — общий, для начальников департаментов, комитетов, управлений и отделов, для главы (впрочем, обычно он обедает в кабинете) и его заместителей. Посетителям второго и третьего залов стоять в очереди на кассу не надо — им приносят. Раньше во втором зале это было бесплатно, а теперь — 25% от заказа. И теперь кто-то просто перестал ходить [в столовую], а кто-то — обедает в общем зале», — поделился собеседник. Вице-мэры индексацию пока не заметили, уточнил другой источник. «В столовой цены действительно в этом году поднялись, но не в последнее время. При этом обед в столовой остается доступным даже на уровне цен, которые есть на общественное питание в городе. Отдельный зал для обедов главы Екатеринбурга и его заместителей работает (начальники подразделений обедают в общем), но детали того, как там обслуживание происходит, нам неизвестны», — сказали корреспонденту в пресс-службе мэрии. О росте цен на продукты в столовой мэрии URA.RU рассказывало в начале марта. Тогда чиновники возмущались удорожанием выпечки, салатов, первых и вторых блюд.