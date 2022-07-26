Проектом к 300-летию Перми займется сомнительный подрядчик

26 июля 2022 в 18:43 Размер текста - 17 +

«РусРазвитие» бросила недоделанными семь домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компанию «РусРазвитие», которая будет ремонтировать дома в Перми, расположенные на так называемом «гостевом маршруте», поймали на некачественной работе. Председатель комитета по инфраструктуре заксобрания Антон Удальев в своем telegram-канале обратил внимание, что в прошлом году фирма бросила недоделанными семь домов в Горнозаводске и просто исчезла. «Гостевой маршрут» — один из проектов к 300-летию Перми. Он предполагает благоустройство улиц, ведущих от аэропорта до центра города. «Фонд капитального ремонта заключил договоры на ремонт домов гостевого маршрута Перми со строительной организацией „РусРазвитие“ и с еще одним подрядчиком. Все бы ничего, но буквально накануне 21 июля проводил рабочую встречу в Горнозаводске. В округе из запланированных к ремонту 15 домов работы выполнили только в одном доме. По словам представителей Фонда капремонта, в остальных случаях подрядчики просто сбежали. Одним из таких „подрядчиков-беглецов“ оказалась организация „РусРазвитие“», — подчеркнул Удальев. Он отмечает, компания в 2021 году обязалась отремонтировать в Горнозаводске семь домов. Она должна была выполнить 14 видов работ, в том числе, по ремонту фасадов и крыш. Но не сделала ничего. Фонд капремонта, по его словам, должен был включить ее в реестр недобросовестных подрядчиков, но не сделал этого. А договоры при этом расторгнуты. В беседе с корреспондентом URA.RU Удальев пояснил, что если компании после расторжения договоров нет в реестре недобросовестных поставщиков, то значит инициатива исходила от подрядчика. Или договор расторгли по соглашению сторон. То есть в случае с Горнозаводском фонд, вероятно, не смог договориться с «РусРазвитием» о том, что делать на фоне серьезного роста стоимости стройматериалов. «Мне неважно, кто виноват. Фонд или подрядчик. Но у жителей затопило квартиры, у них плесень завелась. И кто-то должен понести ответственность», — отметил Удальев. О том, что ремонтом восьми зданий на «гостевом маршруте» займется «РусРазвитие» 24 июля сообщила пермская мэрия. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Пермском крае в прошлом году были сорваны планы по капремонту домов. Это связывали с излишней бюрократизацией фонда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компанию «РусРазвитие», которая будет ремонтировать дома в Перми, расположенные на так называемом «гостевом маршруте», поймали на некачественной работе. Председатель комитета по инфраструктуре заксобрания Антон Удальев в своем telegram-канале обратил внимание, что в прошлом году фирма бросила недоделанными семь домов в Горнозаводске и просто исчезла. «Гостевой маршрут» — один из проектов к 300-летию Перми. Он предполагает благоустройство улиц, ведущих от аэропорта до центра города. «Фонд капитального ремонта заключил договоры на ремонт домов гостевого маршрута Перми со строительной организацией „РусРазвитие“ и с еще одним подрядчиком. Все бы ничего, но буквально накануне 21 июля проводил рабочую встречу в Горнозаводске. В округе из запланированных к ремонту 15 домов работы выполнили только в одном доме. По словам представителей Фонда капремонта, в остальных случаях подрядчики просто сбежали. Одним из таких „подрядчиков-беглецов“ оказалась организация „РусРазвитие“», — подчеркнул Удальев. Он отмечает, компания в 2021 году обязалась отремонтировать в Горнозаводске семь домов. Она должна была выполнить 14 видов работ, в том числе, по ремонту фасадов и крыш. Но не сделала ничего. Фонд капремонта, по его словам, должен был включить ее в реестр недобросовестных подрядчиков, но не сделал этого. А договоры при этом расторгнуты. В беседе с корреспондентом URA.RU Удальев пояснил, что если компании после расторжения договоров нет в реестре недобросовестных поставщиков, то значит инициатива исходила от подрядчика. Или договор расторгли по соглашению сторон. То есть в случае с Горнозаводском фонд, вероятно, не смог договориться с «РусРазвитием» о том, что делать на фоне серьезного роста стоимости стройматериалов. «Мне неважно, кто виноват. Фонд или подрядчик. Но у жителей затопило квартиры, у них плесень завелась. И кто-то должен понести ответственность», — отметил Удальев. О том, что ремонтом восьми зданий на «гостевом маршруте» займется «РусРазвитие» 24 июля сообщила пермская мэрия. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Пермском крае в прошлом году были сорваны планы по капремонту домов. Это связывали с излишней бюрократизацией фонда.