26 июля 2022

Полянский назвал условие России для переговоров с Украиной

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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, заседание, руки
Первый зампостпреда РФ при ООН оценил возможность возобновления переговоров между Украиной и РФ Фото:

Украине необходимо занять реалистичную позицию и исходить из интересов своего народа — только в этом случае возможно проведение переговоров между Россией и Украины. Так считает первый зампостпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский.

«Для возобновления переговоров украинское руководство должно занять реалистичную позицию и исходить из интересов своего народа, а не США и других западных стран, воюющих в этой стране с Россией опосредованно до последнего украинца», — отметил Полянский «Известиям». Он добавил, что посредничество ООН в вопросах между Россией и Украиной невозможно.

Президент РФ Владимир Путин издал указ о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Целями, по словам президента, являются денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса.

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Украине необходимо занять реалистичную позицию и исходить из интересов своего народа — только в этом случае возможно проведение переговоров между Россией и Украины. Так считает первый зампостпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский. «Для возобновления переговоров украинское руководство должно занять реалистичную позицию и исходить из интересов своего народа, а не США и других западных стран, воюющих в этой стране с Россией опосредованно до последнего украинца», — отметил Полянский «Известиям». Он добавил, что посредничество ООН в вопросах между Россией и Украиной невозможно. Президент РФ Владимир Путин издал указ о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Целями, по словам президента, являются денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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