Украине необходимо занять реалистичную позицию и исходить из интересов своего народа — только в этом случае возможно проведение переговоров между Россией и Украины. Так считает первый зампостпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский.
«Для возобновления переговоров украинское руководство должно занять реалистичную позицию и исходить из интересов своего народа, а не США и других западных стран, воюющих в этой стране с Россией опосредованно до последнего украинца», — отметил Полянский «Известиям». Он добавил, что посредничество ООН в вопросах между Россией и Украиной невозможно.
Президент РФ Владимир Путин издал указ о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Целями, по словам президента, являются денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса.
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Украине необходимо занять реалистичную позицию и исходить из интересов своего народа — только в этом случае возможно проведение переговоров между Россией и Украины. Так считает первый зампостпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский. «Для возобновления переговоров украинское руководство должно занять реалистичную позицию и исходить из интересов своего народа, а не США и других западных стран, воюющих в этой стране с Россией опосредованно до последнего украинца», — отметил Полянский «Известиям». Он добавил, что посредничество ООН в вопросах между Россией и Украиной невозможно. Президент РФ Владимир Путин издал указ о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Целями, по словам президента, являются денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса.