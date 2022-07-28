Свердловчанин убил девушку и маленького мальчика ради украшений

Свердловчанин несколько раз ударил девушку ножом Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Житель Асбеста в 2001 году зарезал ножом и отверткой 19-летнюю девушку и ее семилетнего брата, которые оставшись дома одни, мешали мужчине украсть драгоценности своей подруги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

Убийца решил зайти в гости подруги в Асбесте, однако она уехала в Екатеринбург и оставила дома своих детей. «Обвиняемый нанес [19-летней девушке] несколько ударов ножом, а также удар отверткой, в результате чего девушке были причинены несовместимые с жизнью травмы. После этого фигурант убил младшего брата потерпевшей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Там отметили, что мужчина вынес из квартиры драгоценности и продал их, получив за это 14 тысяч рублей и сбежал. Правоохранители искали его почти 21 год и задержали при поддержке спецназа ОМОН. Оказалось, что мужчину ранее судили шесть раз.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал URA.RU, что подозреваемого направили на детектор лжи и убедились в его причастности к убийству. Однако сам свердловчанин отказался признавать вину. «Для скептиков, которые не верят, что через столько лет можно раскрыть преступление, это будет лучшим примером несостоятельности данного мнения», — подытожил Горелых.

Ранее в Екатеринбурге раскрыли убийство женщины и ее дочерей, совершенное 25 лет назад. Альберт Ханов изнасиловал и задушил девушек, за что получил 22 года лишения свободы.

Фото: СУ Следственного комитета России по Свердловской области