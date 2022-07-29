Свердловчанина, подстроившего утопление девушки, начнут судить

Силовики несколько месяцев искали убийцу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге начнут судить свердловчанина, который задушил девушку и бросил тело в ванну, чтобы следователи поверили в версию про утопление. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства. По версии следствия, свердловчанин, поссорившись с девушкой, задушил ее, заполнил ванную водой и положил в нее труп. Мужчина решил, силовики поверят, что девушка утонула сама. После этого он забрал из квартиры ценные вещи и сбежал.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что Полиция поймала злоумышленника через несколько месяцев поисков. К тому времени мужчина уже успел продать украденное, получив за это 250 тысяч рублей. «Несколько дней после криминальных событий он обитал в Екатеринбурге, скрываясь в квартирах у девушек, с которыми знакомился», — рассказал Горелых, отметив, что силовики нашли злоумышленника в Челябинске.

В пресс-службе прокуратуры региона подчеркнули, что злоумышленник, убив девушку, забрал два планшета, камеру и телефон, которые позволили ему обогатиться. За совершенные преступления мужчине грозит до 15 лет колонии.

Ранее силовики сообщали о раскрытии преступления, совершенного около 21 года назад. Мужчина зарезал молодую девушку и маленького мальчика, чтобы избавиться от свидетелей кражи драгоценностей. Преступление он совершил ради 14 тысяч рублей.