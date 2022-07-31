К челябинским отцам-должникам применяют трудотерапию

К исправительным работам с начала года приговорены 468 человека Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Челябинской области в первом полугодии 2022 года суды вынесли 631 приговор должникам, осужденным по алиментной статье, но к реальному лишению свободы приговорили только пятерых мужчин. Как пояснили URA.RU в пресс-службе УФССП России по региону, наиболее часто к осужденным применяют трудотерапию.

«В первом полугодии 2022 года суды вынесли 631 приговор должникам, осужденным по алиментной статье. Наиболее часто применяемая санкция к осужденным — исправительные работы. Так, к трудотерапии приговорены 468 человека, условному лишению свободы — 105, реальному лишению свободы — 5», — сообщили URA.RU в пресс-службе судебных приставов.

В результате применения мер уголовно-правового принуждения к алиментнообязанным должникам 342 человека полностью или частично исполнили свои обязательства перед детьми. Взыскано более 6,6 млн рублей.

В ведомстве отмечают, что у алиментщиков есть шанс избежать уголовной срока, если они примут меры для погашения задолженности и приступят к выплате платежей после привлечения к административной ответственности. Уголовная ответственность для таких граждан может наступить, если эта мера не подействовала на должника, и он продолжает уклоняться от оплаты алиментов.