Что можно купить в открывшемся продуктовом IKEA в Екатеринбурге. Инфографика

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Частичное открытие IKEA. Екатеринбург, икеа, ikea
«Шведские продукты» от IKEA снова начали работать в Екатеринбурге Фото:

В магазине «Шведские продукты» от IKEA, который неожиданно открылся в екатеринбургском торговом центре «Мега», продают не только еду, но и фирменные кухонные принадлежности. URA.RU составило список товаров, которые свердловчане могут найти на прилавках.

Во вновь открывшихся «Шведских продуктах» представлен большой ассортимент еды от IKEA. Например, екатеринбуржцам предложены печенье с миндалем Kafferep, миндальный торт Daim, а также джем Sylt Blabar. Кроме того, в продажу поступили популярные фрикадельки Huvudroll, однако в первый же день работы магазина, 1 августа, их разобрали.

Помимо продуктов, на полках появилась кухонная утварь. В магазине можно найти наборы ножниц Trojka, сковороды Hovera, стаканы Pokal, кружки Dinera и Fargklar, наборы посуды Dragon, салфетки Fantastisk и другое.

Магазин «Шведские продукты» в Екатеринбурге неожиданно возобновил работу 1 августа. В марте IKEA закрыла все магазины в России из-за начала спецоперации на Украине. Перед уходом с рынка сеть объявила онлайн-распродажу, однако в первый же день сайт IKEA перестал работать.

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В магазине «Шведские продукты» от IKEA, который неожиданно открылся в екатеринбургском торговом центре «Мега», продают не только еду, но и фирменные кухонные принадлежности. URA.RU составило список товаров, которые свердловчане могут найти на прилавках. Во вновь открывшихся «Шведских продуктах» представлен большой ассортимент еды от IKEA. Например, екатеринбуржцам предложены печенье с миндалем Kafferep, миндальный торт Daim, а также джем Sylt Blabar. Кроме того, в продажу поступили популярные фрикадельки Huvudroll, однако в первый же день работы магазина, 1 августа, их разобрали. Помимо продуктов, на полках появилась кухонная утварь. В магазине можно найти наборы ножниц Trojka, сковороды Hovera, стаканы Pokal, кружки Dinera и Fargklar, наборы посуды Dragon, салфетки Fantastisk и другое. Магазин «Шведские продукты» в Екатеринбурге неожиданно возобновил работу 1 августа. В марте IKEA закрыла все магазины в России из-за начала спецоперации на Украине. Перед уходом с рынка сеть объявила онлайн-распродажу, однако в первый же день сайт IKEA перестал работать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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