«Шведские продукты» от IKEA снова начали работать в Екатеринбурге Фото: Размик Закарян © URA.RU

В магазине «Шведские продукты» от IKEA, который неожиданно открылся в екатеринбургском торговом центре «Мега», продают не только еду, но и фирменные кухонные принадлежности. URA.RU составило список товаров, которые свердловчане могут найти на прилавках.

Во вновь открывшихся «Шведских продуктах» представлен большой ассортимент еды от IKEA. Например, екатеринбуржцам предложены печенье с миндалем Kafferep, миндальный торт Daim, а также джем Sylt Blabar. Кроме того, в продажу поступили популярные фрикадельки Huvudroll, однако в первый же день работы магазина, 1 августа, их разобрали.

Помимо продуктов, на полках появилась кухонная утварь. В магазине можно найти наборы ножниц Trojka, сковороды Hovera, стаканы Pokal, кружки Dinera и Fargklar, наборы посуды Dragon, салфетки Fantastisk и другое.

Магазин «Шведские продукты» в Екатеринбурге неожиданно возобновил работу 1 августа. В марте IKEA закрыла все магазины в России из-за начала спецоперации на Украине. Перед уходом с рынка сеть объявила онлайн-распродажу, однако в первый же день сайт IKEA перестал работать.

Инфографика: URA.RU

Фото: корреспондент URA.RU

Фото: корреспондент URA.RU

Фото: корреспондент URA.RU

Фото: корреспондент URA.RU