Россия отвергла обвинения в военном использовании Запорожской АЭС 02 августа 2022 в 06:49 Размер текста - 17 + Российские войска лишь обеспечивают безопасность Запорожской АЭС, сообщает постпредство РФ при ООН Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России не используют территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в качестве военной базы. Об этом сообщает постоянное представительство России при Организации объединенных наций (ООН). «На Запорожской АЭС нет никаких военных формирований, за исключением ограниченного количества военнослужащих, необходимого для ее обеспечения ее безопасности», — говорится в комментарии российской делегации на X Конференции по рассмотрению действия ДНЯО. Отмечается, что ЗАЭС была взята под охрану для предотвращения возможной ядерной провокации со стороны украинских боевиков. Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Запорожскую АЭС с помощью беспилотников. В Минобороны РФ заявили, что катастрофа в Запорожье не произошла лишь по «счастливой случайности». Лидер «Российского Союза ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич заявил URA.RU, что все удары по ЗАЭС являются актами терроризма со стороны украинских нацистов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла Киев от провокации, способной повлечь ядерную катастрофу в Европе. Власти Запорожской области обвинили США в атаках на ЗАЭС. Ранее в ходе специальной операции России по демилитаризации Украины ВС РФ удалось взять под контроль всю территорию Херсонской и приазовскую часть Запорожской областей. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это вынужденное решение. Вооруженные силы России не используют территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в качестве военной базы. Об этом сообщает постоянное представительство России при Организации объединенных наций (ООН). «На Запорожской АЭС нет никаких военных формирований, за исключением ограниченного количества военнослужащих, необходимого для ее обеспечения ее безопасности», — говорится в комментарии российской делегации на X Конференции по рассмотрению действия ДНЯО. Отмечается, что ЗАЭС была взята под охрану для предотвращения возможной ядерной провокации со стороны украинских боевиков. Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Запорожскую АЭС с помощью беспилотников. В Минобороны РФ заявили, что катастрофа в Запорожье не произошла лишь по «счастливой случайности». Лидер «Российского Союза ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич заявил URA.RU, что все удары по ЗАЭС являются актами терроризма со стороны украинских нацистов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла Киев от провокации, способной повлечь ядерную катастрофу в Европе. Власти Запорожской области обвинили США в атаках на ЗАЭС. Ранее в ходе специальной операции России по демилитаризации Украины ВС РФ удалось взять под контроль всю территорию Херсонской и приазовскую часть Запорожской областей. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это вынужденное решение. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям