В Пермском крае планируют разместить белорусское предприятие

02 августа 2022 в 15:20 Размер текста - 17 +

С предприятием уже достигнута договоренность по поставкам лифтов в Пермский край Фото: Денис Моргунов © URA.RU Минстрой Пермского края и белорусский завод «Могилевлифтмаш» подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках сотрудничества стороны, в том числе, рассмотрят возможность размещения в регионе производства лифтов предприятия. Об этом сообщает сайте правительства края. «Партнерство подразумевает информационное и научно-техническое сотрудничество, реализацию совместных программ и проектов в строительной отрасли, в частности возможности организации производства, реализации и оперативного сервисного обслуживания оборудования ОАО „Могилевлифтмаш“ в Пермском крае», — передает кабмин. Соглашение было подписано по итогам посещения делегации из Пермского края предприятия компании, которое проходило в рамках общего визита губернатора края Дмитрия Махонина в Республику Беларусь. По словам министра строительства Прикамья Андрея Колмогорова, за последнее время в городах региона сильно вырос спрос на новые лифты. Оборудование требуется в домах, где проводится капитальный ремонт, а также в строящихся новостройках, которых становится все больше. С «Могилевлифтмаш» уже достигнута договоренность по поставкам оборудования в край. В свою очередь, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов сотрудничать в этом направлении и способствовать тому, чтобы все заказы были выполнены. Ранее Махонин с делегацией из правительства региона посетил с рабочим визитом Беларусь. Президенту республики губернатор предложил открыть на территории региона производство комплектующих для белорусских лифтов. Также глава края пригласил Лукашенко на 300-летие Перми и анонсировал открытие прямого рейса «Пермь-Минск». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минстрой Пермского края и белорусский завод «Могилевлифтмаш» подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках сотрудничества стороны, в том числе, рассмотрят возможность размещения в регионе производства лифтов предприятия. Об этом сообщает сайте правительства края. «Партнерство подразумевает информационное и научно-техническое сотрудничество, реализацию совместных программ и проектов в строительной отрасли, в частности возможности организации производства, реализации и оперативного сервисного обслуживания оборудования ОАО „Могилевлифтмаш“ в Пермском крае», — передает кабмин. Соглашение было подписано по итогам посещения делегации из Пермского края предприятия компании, которое проходило в рамках общего визита губернатора края Дмитрия Махонина в Республику Беларусь. По словам министра строительства Прикамья Андрея Колмогорова, за последнее время в городах региона сильно вырос спрос на новые лифты. Оборудование требуется в домах, где проводится капитальный ремонт, а также в строящихся новостройках, которых становится все больше. С «Могилевлифтмаш» уже достигнута договоренность по поставкам оборудования в край. В свою очередь, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов сотрудничать в этом направлении и способствовать тому, чтобы все заказы были выполнены. Ранее Махонин с делегацией из правительства региона посетил с рабочим визитом Беларусь. Президенту республики губернатор предложил открыть на территории региона производство комплектующих для белорусских лифтов. Также глава края пригласил Лукашенко на 300-летие Перми и анонсировал открытие прямого рейса «Пермь-Минск».