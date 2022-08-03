В МИД доложили о риске провокаций на ядерных объектах Украины

04 августа 2022 в 03:14 Размер текста - 17 +

Дипломат Вишневецкий: существует риск провокаций на ядерных объектах Украины Фото: depositphotos.com Вооруженные силы России стремятся не допустить возникновения провокаций на ядерных объектах Украины. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий. «Действия наших Вооруженных сил никоим образом не наносят ущерб ядерной безопасности на Украине. Российские военные взяли под охрану эти станции с одной единственной целью — недопущение использования националистическими украинскими формированиями, а также иностранными наемниками сложившейся в стране обстановки для организации ядерной провокации», — сказал дипломат, передают РИА «Новости». Он добавил, что существует риск провокаций на ядерных объектах Украины. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что украинским властям стоит отказаться от продолжения провокаций, способных повлечь за собой ядерные аварии. Она подчеркнула, что их последствия затронут всю Европу. Кроме того, вице-премьер РФ Юрий Борисов объяснял, что Россия, согласно военной доктрине, не может нанести ядерной удар первой, сообщает «Национальная служба новостей».

Вооруженные силы России стремятся не допустить возникновения провокаций на ядерных объектах Украины. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий. «Действия наших Вооруженных сил никоим образом не наносят ущерб ядерной безопасности на Украине. Российские военные взяли под охрану эти станции с одной единственной целью — недопущение использования националистическими украинскими формированиями, а также иностранными наемниками сложившейся в стране обстановки для организации ядерной провокации», — сказал дипломат, передают РИА «Новости». Он добавил, что существует риск провокаций на ядерных объектах Украины. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что украинским властям стоит отказаться от продолжения провокаций, способных повлечь за собой ядерные аварии. Она подчеркнула, что их последствия затронут всю Европу. Кроме того, вице-премьер РФ Юрий Борисов объяснял, что Россия, согласно военной доктрине, не может нанести ядерной удар первой, сообщает «Национальная служба новостей».