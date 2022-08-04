Немцы готовятся свергать власть из-за холодной зимы. «Отправить правительство в пустыню!»

04 августа 2022 в 22:34 Размер текста - 17 +

Немцы массово недовольны решениями правительства Германии, которые могут привести к проблемам зимой Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Жители Германии негативно настроены из-за заканчивающихся запасов газа и угля в стране — такая ситуация сложилась после введения Евросоюзом антироссийских санкций. Люди массово жалуются на высокие цены на продукты, а некоторые считают, что антироссийские санкции негативно сказались в первую очередь на обычных гражданах. «Антироссийские санкции ввергли Европу в энергетический кризис. Дефицит не только газа — также не хватает нескольких миллионов тонн угля, что может стать огромной проблемой, особенно для Германии и Польши зимой», — говорится в статье заблокированного в России издания Welt. Под материалом немцы оставили множество комментариев. Одни хотят свергать правительство из-за некомпетентности скриншот с заблокированного в РФ издания Welt Другие винят во всех бедах Евросоюз скриншот с заблокированного в РФ издания Welt Кто-то жалуется на огромные цены на газ, связав политику Германии с огромной инфляцией в государстве скриншот с заблокированного в РФ издания Welt Люди беспокоятся о том, что некоторые продукты исчезнут с полок магазинов… скриншот с заблокированного в РФ издания Welt …и продолжают обсуждать вероятность массовых акций протеста против властей скриншот с заблокированного в РФ издания Welt скриншот с заблокированного в РФ издания Welt Страны Евросоюза ввели против России жесткие санкции из-за начала спецоперации на Украине. Однако экономические ограничения в первую очередь ударили по западным странам. Так, в Германии города сокращают освещение и горячую воду, чтобы предотвратить катастрофу.

Жители Германии негативно настроены из-за заканчивающихся запасов газа и угля в стране — такая ситуация сложилась после введения Евросоюзом антироссийских санкций. Люди массово жалуются на высокие цены на продукты, а некоторые считают, что антироссийские санкции негативно сказались в первую очередь на обычных гражданах. «Антироссийские санкции ввергли Европу в энергетический кризис. Дефицит не только газа — также не хватает нескольких миллионов тонн угля, что может стать огромной проблемой, особенно для Германии и Польши зимой», — говорится в статье заблокированного в России издания Welt. Под материалом немцы оставили множество комментариев. Страны Евросоюза ввели против России жесткие санкции из-за начала спецоперации на Украине. Однако экономические ограничения в первую очередь ударили по западным странам. Так, в Германии города сокращают освещение и горячую воду, чтобы предотвратить катастрофу.