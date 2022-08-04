Немцы готовятся свергать власть из-за холодной зимы. «Отправить правительство в пустыню!»

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Митинг концерт в поддержку СВО
Немцы массово недовольны решениями правительства Германии, которые могут привести к проблемам зимой Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Жители Германии негативно настроены из-за заканчивающихся запасов газа и угля в стране — такая ситуация сложилась после введения Евросоюзом антироссийских санкций. Люди массово жалуются на высокие цены на продукты, а некоторые считают, что антироссийские санкции негативно сказались в первую очередь на обычных гражданах.

«Антироссийские санкции ввергли Европу в энергетический кризис. Дефицит не только газа — также не хватает нескольких миллионов тонн угля, что может стать огромной проблемой, особенно для Германии и Польши зимой», — говорится в статье заблокированного в России издания Welt. Под материалом немцы оставили множество комментариев.

Одни хотят свергать правительство из-за некомпетентности
Другие винят во всех бедах Евросоюз
Кто-то жалуется на огромные цены на газ, связав политику Германии с огромной инфляцией в государстве

Люди беспокоятся о том, что некоторые продукты исчезнут с полок магазинов…
…и продолжают обсуждать вероятность массовых акций протеста против властей

Страны Евросоюза ввели против России жесткие санкции из-за начала спецоперации на Украине. Однако экономические ограничения в первую очередь ударили по западным странам. Так, в Германии города сокращают освещение и горячую воду, чтобы предотвратить катастрофу.

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Жители Германии негативно настроены из-за заканчивающихся запасов газа и угля в стране — такая ситуация сложилась после введения Евросоюзом антироссийских санкций. Люди массово жалуются на высокие цены на продукты, а некоторые считают, что антироссийские санкции негативно сказались в первую очередь на обычных гражданах. «Антироссийские санкции ввергли Европу в энергетический кризис. Дефицит не только газа — также не хватает нескольких миллионов тонн угля, что может стать огромной проблемой, особенно для Германии и Польши зимой», — говорится в статье заблокированного в России издания Welt. Под материалом немцы оставили множество комментариев. Страны Евросоюза ввели против России жесткие санкции из-за начала спецоперации на Украине. Однако экономические ограничения в первую очередь ударили по западным странам. Так, в Германии города сокращают освещение и горячую воду, чтобы предотвратить катастрофу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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