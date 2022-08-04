Жители Германии негативно настроены из-за заканчивающихся запасов газа и угля в стране — такая ситуация сложилась после введения Евросоюзом антироссийских санкций. Люди массово жалуются на высокие цены на продукты, а некоторые считают, что антироссийские санкции негативно сказались в первую очередь на обычных гражданах.
«Антироссийские санкции ввергли Европу в энергетический кризис. Дефицит не только газа — также не хватает нескольких миллионов тонн угля, что может стать огромной проблемой, особенно для Германии и Польши зимой», — говорится в статье заблокированного в России издания Welt. Под материалом немцы оставили множество комментариев.
Одни хотят свергать правительство из-за некомпетентности
скриншот с заблокированного в РФ издания Welt
Другие винят во всех бедах Евросоюз
скриншот с заблокированного в РФ издания Welt
Кто-то жалуется на огромные цены на газ, связав политику Германии с огромной инфляцией в государстве
скриншот с заблокированного в РФ издания Welt
Люди беспокоятся о том, что некоторые продукты исчезнут с полок магазинов…
скриншот с заблокированного в РФ издания Welt
…и продолжают обсуждать вероятность массовых акций протеста против властей
скриншот с заблокированного в РФ издания Welt
скриншот с заблокированного в РФ издания Welt
Страны Евросоюза ввели против России жесткие санкции из-за начала спецоперации на Украине. Однако экономические ограничения в первую очередь ударили по западным странам. Так, в Германии города сокращают освещение и горячую воду, чтобы предотвратить катастрофу.
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Жители Германии негативно настроены из-за заканчивающихся запасов газа и угля в стране — такая ситуация сложилась после введения Евросоюзом антироссийских санкций. Люди массово жалуются на высокие цены на продукты, а некоторые считают, что антироссийские санкции негативно сказались в первую очередь на обычных гражданах. «Антироссийские санкции ввергли Европу в энергетический кризис. Дефицит не только газа — также не хватает нескольких миллионов тонн угля, что может стать огромной проблемой, особенно для Германии и Польши зимой», — говорится в статье заблокированного в России издания Welt. Под материалом немцы оставили множество комментариев. Страны Евросоюза ввели против России жесткие санкции из-за начала спецоперации на Украине. Однако экономические ограничения в первую очередь ударили по западным странам. Так, в Германии города сокращают освещение и горячую воду, чтобы предотвратить катастрофу.