Иностранные наемники среди ВСУ попались на глаза ВС РФ: карта СВО на Украине 18 октября

Капитан запаса Дандыкин: на курском направлении наступает переломный момент
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ВС РФ взяли в плен иностранных наемников ВСУ, сообщил глава Харьковской области Виталий Ганчев
ВС РФ взяли в плен иностранных наемников ВСУ, сообщил глава Харьковской области Виталий Ганчев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В боях за Курскую область наступает переломный момент. По оценкам экспертов, украинская армия потеряла около пяти-шести бригад из 16, вторгшихся на территорию России. Помимо того, ВС РФ захватили в Харьковской области пленных ВСУ, среди которых были иностранные наемники. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU.

Легенда карты
Легенда карты
Фото:

Курское направление

В сражениях за Курскую область, которые начались после вторжения ВСУ в августе 2024 года, наблюдается переломный момент. Он либо уже произошел, либо находится в процессе, заявили капитан первого ранга запаса Василь Дандыкин и военный эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

ВКС России ударили по бронетехнике ВСУ. Экипажи вертолетов Ка-52М уничтожили технику и живую силу противника, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В тылу штурмовики ВДВ из состава группировки «Север» готовятся использовать кроссовые мотоциклы для захвата и зачистки опорных пунктов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Используя эффект неожиданности, они [штурмовики на мотоциклах] на скорости влетают в лесопосадки, где предварительно отработали подразделения БПЛА», — рассказали в ведомстве в беседе с РИА Новости. Там отметили, что за счет высокой скорости передвижения ВСУ не могут использовать ударные дроны или навести артиллерию.

Харьковское направление

ВС РФ захватили военнопленных в Харьковской области. Глава администрации региона Виталий Ганчев заявил, что среди них есть иностранные наемники. Слова Ганчева передали РИА Новости.

Донецкое направление

Расчет самоходного арторудия (САУ) «Нона-СВК» группировки «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении. Были уничтожены укрытия противника и долговременные огневые точки, сообщили в МО России.

ВС РФ продолжают зачищать Максимильяновку, освобождение которой позволит им выйти на Курахово, важный логистический пункт ВСУ. Также российские военные сжимают петлю вокруг населенного пункта Селидово, сообщает telegram-канал WarGonzo.

Запорожское направление

Операторы FPV-дрона группировки «Днепр» поразили украинских военных в укрытиях. Они уничтожили ретранслятор для работы украинских операторов БПЛА, передает ТАСС сообщение МО РФ. 

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В боях за Курскую область наступает переломный момент. По оценкам экспертов, украинская армия потеряла около пяти-шести бригад из 16, вторгшихся на территорию России. Помимо того, ВС РФ захватили в Харьковской области пленных ВСУ, среди которых были иностранные наемники. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Курское направление В сражениях за Курскую область, которые начались после вторжения ВСУ в августе 2024 года, наблюдается переломный момент. Он либо уже произошел, либо находится в процессе, заявили капитан первого ранга запаса Василь Дандыкин и военный эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. ВКС России ударили по бронетехнике ВСУ. Экипажи вертолетов Ка-52М уничтожили технику и живую силу противника, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. В тылу штурмовики ВДВ из состава группировки «Север» готовятся использовать кроссовые мотоциклы для захвата и зачистки опорных пунктов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Харьковское направление ВС РФ захватили военнопленных в Харьковской области. Глава администрации региона Виталий Ганчев заявил, что среди них есть иностранные наемники. Слова Ганчева передали РИА Новости. Донецкое направление Расчет самоходного арторудия (САУ) «Нона-СВК» группировки «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении. Были уничтожены укрытия противника и долговременные огневые точки, сообщили в МО России. ВС РФ продолжают зачищать Максимильяновку, освобождение которой позволит им выйти на Курахово, важный логистический пункт ВСУ. Также российские военные сжимают петлю вокруг населенного пункта Селидово, сообщает telegram-канал WarGonzo. Запорожское направление Операторы FPV-дрона группировки «Днепр» поразили украинских военных в укрытиях. Они уничтожили ретранслятор для работы украинских операторов БПЛА, передает ТАСС сообщение МО РФ. 
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