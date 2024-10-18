Иностранные наемники среди ВСУ попались на глаза ВС РФ: карта СВО на Украине 18 октября

В боях за Курскую область наступает переломный момент. По оценкам экспертов, украинская армия потеряла около пяти-шести бригад из 16, вторгшихся на территорию России. Помимо того, ВС РФ захватили в Харьковской области пленных ВСУ, среди которых были иностранные наемники. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU.
Курское направление
В сражениях за Курскую область, которые начались после вторжения ВСУ в августе 2024 года, наблюдается переломный момент. Он либо уже произошел, либо находится в процессе, заявили капитан первого ранга запаса Василь Дандыкин и военный эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.
ВКС России ударили по бронетехнике ВСУ. Экипажи вертолетов Ка-52М уничтожили технику и живую силу противника, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
В тылу штурмовики ВДВ из состава группировки «Север» готовятся использовать кроссовые мотоциклы для захвата и зачистки опорных пунктов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Используя эффект неожиданности, они [штурмовики на мотоциклах] на скорости влетают в лесопосадки, где предварительно отработали подразделения БПЛА», — рассказали в ведомстве в беседе с РИА Новости. Там отметили, что за счет высокой скорости передвижения ВСУ не могут использовать ударные дроны или навести артиллерию.
Харьковское направление
ВС РФ захватили военнопленных в Харьковской области. Глава администрации региона Виталий Ганчев заявил, что среди них есть иностранные наемники. Слова Ганчева передали РИА Новости.
Донецкое направление
Расчет самоходного арторудия (САУ) «Нона-СВК» группировки «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении. Были уничтожены укрытия противника и долговременные огневые точки, сообщили в МО России.
ВС РФ продолжают зачищать Максимильяновку, освобождение которой позволит им выйти на Курахово, важный логистический пункт ВСУ. Также российские военные сжимают петлю вокруг населенного пункта Селидово, сообщает telegram-канал WarGonzo.
Запорожское направление
Операторы FPV-дрона группировки «Днепр» поразили украинских военных в укрытиях. Они уничтожили ретранслятор для работы украинских операторов БПЛА, передает ТАСС сообщение МО РФ.
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