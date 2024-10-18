На Алтае чиновника наказали за поздравления жителей с Новым годом

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Алтайского чиновника оштрафовали на 20 тысяч рублей за поздравление, размещенное в местной газете
Алтайского чиновника оштрафовали на 20 тысяч рублей за поздравление, размещенное в местной газете Фото:

Суд в Горно-Алтайске вынес решение оштрафовать председателя Комитета ветеринарии с Госветинспекцией региона на 20 тысяч рублей за нецелевое использование бюджетных средств, потраченных на поздравления с Новым годом в газете «Звезда Алтая». Об этом сообщила судебная инстанция.

«Установлено, что должностное лицо направило средства бюджета на цели, не соответствующие условиям их предоставления. <...> Ему [должностному лицу] назначен штраф в размере 20 000 рублей», — заявили на официальной странице суда в соцсети «ВКонтакте».

Айдар Тодошев, занимающий пост председателя комитета, направил на публикацию поздравлений в декабре 2022 и 2023 годах сумму в 6050 рублей. В результате против него было возбуждено административное дело по статье о нецелевом использовании бюджетных средств.

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Суд в Горно-Алтайске вынес решение оштрафовать председателя Комитета ветеринарии с Госветинспекцией региона на 20 тысяч рублей за нецелевое использование бюджетных средств, потраченных на поздравления с Новым годом в газете «Звезда Алтая». Об этом сообщила судебная инстанция. «Установлено, что должностное лицо направило средства бюджета на цели, не соответствующие условиям их предоставления. <...> Ему [должностному лицу] назначен штраф в размере 20 000 рублей», — заявили на официальной странице суда в соцсети «ВКонтакте». Айдар Тодошев, занимающий пост председателя комитета, направил на публикацию поздравлений в декабре 2022 и 2023 годах сумму в 6050 рублей. В результате против него было возбуждено административное дело по статье о нецелевом использовании бюджетных средств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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