Блокировка сервиса и освобождение серийного маньяка: главные новости России в подкасте URA.RU

URA.RU выпустило новый эпизод новостного дайджеста «По фактам»

18 октября 2024 в 12:39 Размер текста - 17 +

Последние актуальные новости — в новом подкасте URA.RU URA.RU Срочникам выплатили зарплату по контракту, который они не подписывали, учительницу из Тюмени уволили после скандального видео, SpeedTest планируют заблокировать в России, а серийный убийца Анвар Масалимов должен выйти на свободу. Команда URA.RU представляет новый эпизод новостного дайджеста «По фактам», в котором собраны самые важные новости. В выпуске рассказали о недовольстве солдат-срочников, которым выплатили деньги за подписание контракта с Минобороны, о котором они не знают, об увольнении тюменской учительницы, оскорблявшей детей. Также в новостном дайджесте можно узнать про запрет популярного сервиса проверки скорости интернета SpeedTest и не могли не упомянуть о серийном убийце Анваре Масалимове, который вскоре может выйти на свободу. Следите за выпусками нашего дайджеста в VK Видео . Так вы будете в курсе всех актуальных новостей страны и мира! Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Срочникам выплатили зарплату по контракту, который они не подписывали, учительницу из Тюмени уволили после скандального видео, SpeedTest планируют заблокировать в России, а серийный убийца Анвар Масалимов должен выйти на свободу. Команда URA.RU представляет новый эпизод новостного дайджеста «По фактам», в котором собраны самые важные новости. В выпуске рассказали о недовольстве солдат-срочников, которым выплатили деньги за подписание контракта с Минобороны, о котором они не знают, об увольнении тюменской учительницы, оскорблявшей детей. Также в новостном дайджесте можно узнать про запрет популярного сервиса проверки скорости интернета SpeedTest и не могли не упомянуть о серийном убийце Анваре Масалимове, который вскоре может выйти на свободу. Следите за выпусками нашего дайджеста в VK Видео. Так вы будете в курсе всех актуальных новостей страны и мира!