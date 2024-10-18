Блокировка сервиса и освобождение серийного маньяка: главные новости России в подкасте URA.RU

URA.RU выпустило новый эпизод новостного дайджеста «По фактам»
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Последние актуальные новости — в новом подкасте URA.RU
Последние актуальные новости — в новом подкасте URA.RU

Срочникам выплатили зарплату по контракту, который они не подписывали, учительницу из Тюмени уволили после скандального видео, SpeedTest планируют заблокировать в России, а серийный убийца Анвар Масалимов должен выйти на свободу. Команда URA.RU представляет новый эпизод новостного дайджеста «По фактам», в котором собраны самые важные новости.

В выпуске рассказали о недовольстве солдат-срочников, которым выплатили деньги за подписание контракта с Минобороны, о котором они не знают, об увольнении тюменской учительницы, оскорблявшей детей. Также в новостном дайджесте можно узнать про запрет популярного сервиса проверки скорости интернета SpeedTest и не могли не упомянуть о серийном убийце Анваре Масалимове, который вскоре может выйти на свободу.

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Срочникам выплатили зарплату по контракту, который они не подписывали, учительницу из Тюмени уволили после скандального видео, SpeedTest планируют заблокировать в России, а серийный убийца Анвар Масалимов должен выйти на свободу. Команда URA.RU представляет новый эпизод новостного дайджеста «По фактам», в котором собраны самые важные новости. В выпуске рассказали о недовольстве солдат-срочников, которым выплатили деньги за подписание контракта с Минобороны, о котором они не знают, об увольнении тюменской учительницы, оскорблявшей детей. Также в новостном дайджесте можно узнать про запрет популярного сервиса проверки скорости интернета SpeedTest и не могли не упомянуть о серийном убийце Анваре Масалимове, который вскоре может выйти на свободу. Следите за выпусками нашего дайджеста в VK Видео. Так вы будете в курсе всех актуальных новостей страны и мира!
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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