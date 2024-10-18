NYT раскрыло неожиданные обстоятельства убийства главы ХАМАС

NYT: солдаты ЦАХАЛ не ожидали встречи с ликвидированным ими главой ХАМАС
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Бойцы ЦАХАЛ не думали, что встретят главу ХАМАС
Бойцы ЦАХАЛ не думали, что встретят главу ХАМАС Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которые ликвидировали лидера палестинского радикального движения ХАМАС Яхью Синвара, не планировали эту встречу. Военные встретили Синвара совершенно случайно во время патрулирования в секторе Газа.

«Солдаты, которые неожиданно столкнулись с Синваром в среду, были частью группы, обучавшейся на командиров отделений», — сообщает The New York Times, ссылаясь на израильских чиновников. Это подтверждает неожиданный характер встречи, которая привела к ликвидации одного из самых известных лидеров ХАМАС.

По данным издания, израильские военные опознали Синвара только после перестрелки и удара по зданию, где находились бойцы ХАМАС. Лидер радикального движения был убит вместе с двумя другими боевиками. Рядом с местом ликвидации не обнаружили никаких признаков заложников, но были найдены деньги и оружие.

Ранее ЦАХАЛ опубликовал кадры последних минут жизни лидера ХАМАС Яхьи Синвара, пишет RT. На кадрах, снятых при помощи дрона, можно увидеть мужчину, который сидит в кресле в разрушенном здании. Он бросил палкой в беспилотник, вероятно, пытаясь сбить его.

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Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которые ликвидировали лидера палестинского радикального движения ХАМАС Яхью Синвара, не планировали эту встречу. Военные встретили Синвара совершенно случайно во время патрулирования в секторе Газа. «Солдаты, которые неожиданно столкнулись с Синваром в среду, были частью группы, обучавшейся на командиров отделений», — сообщает The New York Times, ссылаясь на израильских чиновников. Это подтверждает неожиданный характер встречи, которая привела к ликвидации одного из самых известных лидеров ХАМАС. По данным издания, израильские военные опознали Синвара только после перестрелки и удара по зданию, где находились бойцы ХАМАС. Лидер радикального движения был убит вместе с двумя другими боевиками. Рядом с местом ликвидации не обнаружили никаких признаков заложников, но были найдены деньги и оружие. Ранее ЦАХАЛ опубликовал кадры последних минут жизни лидера ХАМАС Яхьи Синвара, пишет RT. На кадрах, снятых при помощи дрона, можно увидеть мужчину, который сидит в кресле в разрушенном здании. Он бросил палкой в беспилотник, вероятно, пытаясь сбить его.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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