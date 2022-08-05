Пермскому экс-депутату запретили выходить из дома до сентября

Ранее следствие безуспешно пыталось добиться судебного решения о заключении Телепнева под стражу Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Прикамские следователи продлили меру пресечения бывшему депутату заксобрания Александру Телепневу до 7 сентября. Экс-чиновнику запрещено совершать определенные действия, в том числе выходить из дома, передают СМИ региона со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Мера пресечения обвиняемому продлена до 7 сентября, соответствующее постановление суд вынес 3 августа. Обвиняемому запрещено выходить из дома без разрешения следователя, кроме случаев посещения врача и магазинов. Также ему разрешены утренние и вечерние прогулки», — говорится в сообщении на сайте издания «Коммерсант-Прикамье». Телепневу предъявлено обвинение в хулиганстве. На суде он просил избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В начале мая экс-депутат, находясь в одно из пермских баров, устроил дебош. Он начал бросать различные предметы в сторону барной стойки, в результате чего пострадали несколько посетителей и бармен. Позже Александр Телепнев принес ему свои извинения и возместил моральный ущерб. Первоначально следователи настаивали на домашнем аресте бывшего чиновника, но затем в суде заявили о ходатайстве — заключить его под стражу.