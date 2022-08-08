Захарова пригрозила Риге ответными мерами за отношение к русским

08 августа 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

В Латвии не думают над тем, как избавиться от русофобии, считает Мария Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Россия готова принять в отношении Латвии «ответные меры» из-за притеснения русских, которые пытаются въехать в страну. Об этом в своем telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «На днях в связи с провокационными действиями латвийских правоохранительных органов в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвии в России Даце Рутка, которой были вручены две ноты протеста. Высказывания господина Ринкевича лишний раз подтверждают, что в Риге даже не помышляют об исправлении ситуации. В этой связи, как это заведено в международных отношениях, будем рассматривать возможные ответные меры», — написала Захарова. Ранее президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс сообщил, что его не пустили в Латвию из-за того, что он отказался подписывать документ, осуждающий власти России, пишет RT. В МВД Латвии также сообщили, что полиция прекратит охрану закрытых российских генконсульств.

Россия готова принять в отношении Латвии «ответные меры» из-за притеснения русских, которые пытаются въехать в страну. Об этом в своем telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «На днях в связи с провокационными действиями латвийских правоохранительных органов в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвии в России Даце Рутка, которой были вручены две ноты протеста. Высказывания господина Ринкевича лишний раз подтверждают, что в Риге даже не помышляют об исправлении ситуации. В этой связи, как это заведено в международных отношениях, будем рассматривать возможные ответные меры», — написала Захарова. Ранее президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс сообщил, что его не пустили в Латвию из-за того, что он отказался подписывать документ, осуждающий власти России, пишет RT. В МВД Латвии также сообщили, что полиция прекратит охрану закрытых российских генконсульств.