Сержант Игорь Мазунин из Пермского края погиб на Украине

Простятся с бойцом в родной деревне 10 августа Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Верещагинского округа Пермского края Игорь Мазунин. Об этом сообщили в администрации Верещагино.

«Сержант Вооруженных Сил РФ Игорь Николаевич Мазунин, 01.12.1988 года рождения, служил по контракту, погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Погиб за нашу Родину, за мирную жизнь каждого из нас», — говорится в сообщении на официальной странице округа в соцсети в «ВКонтакте».

Церемония прощания с Игорем Мазуниным состоится 10 августа. В деревне Тюриково пройдет траурный митинг.

Специальная операция РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что это вынужденная мера, направленная на защиту мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.