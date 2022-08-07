07 августа 2022

Сержант Игорь Мазунин из Пермского края погиб на Украине

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Цветы и свечи у входа в университет, траур. Пермь, свеча, траур, цветы
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Верещагинского округа Пермского края Игорь Мазунин. Об этом сообщили в администрации Верещагино.

«Сержант Вооруженных Сил РФ Игорь Николаевич Мазунин, 01.12.1988 года рождения, служил по контракту, погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Погиб за нашу Родину, за мирную жизнь каждого из нас», — говорится в сообщении на официальной странице округа в соцсети в «ВКонтакте».

Церемония прощания с Игорем Мазуниным состоится 10 августа. В деревне Тюриково пройдет траурный митинг.

Специальная операция РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что это вынужденная мера, направленная на защиту мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.

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В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Верещагинского округа Пермского края Игорь Мазунин. Об этом сообщили в администрации Верещагино. «Сержант Вооруженных Сил РФ Игорь Николаевич Мазунин, 01.12.1988 года рождения, служил по контракту, погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Погиб за нашу Родину, за мирную жизнь каждого из нас», — говорится в сообщении на официальной странице округа в соцсети в «ВКонтакте». Церемония прощания с Игорем Мазуниным состоится 10 августа. В деревне Тюриково пройдет траурный митинг. Специальная операция РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что это вынужденная мера, направленная на защиту мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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