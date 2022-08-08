Девушка отделалась испугом и царапинами Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жительница Екатеринбурга Анастасия 3 августа провалилась в колодец у Ельцин Центра. Девушка рассказала, что в этот момент гуляла с собакой.

«Мы гуляли с собакой на набережной у Ельцин Центра, я подняла ее на руки, просто покружиться на полянке, как вдруг провалилась в колодец! [Оказывается] колодец был не закрыт люком, а просто застелен газоном! Представляете, какой ущерб здоровью можно было нанести… У меня нет слов. А если бы так случайно наступила бабушка или ребенок?», — приводит слова девушки E1.RU.

Девушка добавила, что никаких серьезных травм не получила, а лишь отделалась испугом и царапинами. Корреспондент URA.RU отправил запросы в пресс-службу администрации Екатеринбурга, МУП «Водоканал» и Ельцин Центр с просьбой прокомментировать эпизод. На момент публикации ответы не поступили.

Ранее URA.RU писало, что в Нижнем Тагиле (Свердловская область) в колодец провалился теленок. Спасатели смогли вытащить его.

Фото: E1.RU

Фото: E1.RU