Жительница Екатеринбурга Анастасия 3 августа провалилась в колодец у Ельцин Центра. Девушка рассказала, что в этот момент гуляла с собакой.
«Мы гуляли с собакой на набережной у Ельцин Центра, я подняла ее на руки, просто покружиться на полянке, как вдруг провалилась в колодец! [Оказывается] колодец был не закрыт люком, а просто застелен газоном! Представляете, какой ущерб здоровью можно было нанести… У меня нет слов. А если бы так случайно наступила бабушка или ребенок?», — приводит слова девушки E1.RU.
Девушка добавила, что никаких серьезных травм не получила, а лишь отделалась испугом и царапинами. Корреспондент URA.RU отправил запросы в пресс-службу администрации Екатеринбурга, МУП «Водоканал» и Ельцин Центр с просьбой прокомментировать эпизод. На момент публикации ответы не поступили.
Ранее URA.RU писало, что в Нижнем Тагиле (Свердловская область) в колодец провалился теленок. Спасатели смогли вытащить его.
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