Челябинские молочники освоили новые десерты. Фото

09 августа 2022 в 15:11 Размер текста - 17 +

У фруктовых десертов будет четыре разных вкуса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Группа компаний «Российское молоко» из Челябинска начинает продажи замороженных десертов под маркой «Джайс». Как URA.RU сообщили в пресс-службе производителя, четыре вкуса продукта будут доступны с сентября. «Уже сегодня можно приобрести десерт со вкусом „Персик— маракуйя“. В сентябре в продаже появится вся линейка. Добавятся вкусы „Вишня в глазури со вкусом смородины“ и „Манго в глазури со вкусом малины“. Десерты предлагаются в средней ценовой категории, они производятся из фруктового пюре по ГОСТу», — рассказали URA.RU в «Росмоле». Клиенты компании знакомы с продуктом по плодово-ягодному десерту, который с 2011 года выпускается в вафельных стаканах. Вместе с новыми вкусами товар ждет ребрендинг: линейка будет производиться под единой торговой маркой. С сентября все товары будут выставлены на полках фирменной торговой сети в Челябинске. Цель — к следующему лету начать поставки продуктовой линейки в федеральные торговые сети. Ежемесячно, начиная с осени, будет производиться порядка 12 тонн замороженных десертов. Направление в товарной матрице «Росмола» не является доминирующим. Его долю в компании рассчитывают довести к летнему сезону 2023 года до 10% от общего объема производства мороженого. Вся продуктовая линейка будет доступна с сентября в фирменной сети компании «Росмол» Фото: компания «РосМол»

Группа компаний «Российское молоко» из Челябинска начинает продажи замороженных десертов под маркой «Джайс». Как URA.RU сообщили в пресс-службе производителя, четыре вкуса продукта будут доступны с сентября. «Уже сегодня можно приобрести десерт со вкусом „Персик— маракуйя“. В сентябре в продаже появится вся линейка. Добавятся вкусы „Вишня в глазури со вкусом смородины“ и „Манго в глазури со вкусом малины“. Десерты предлагаются в средней ценовой категории, они производятся из фруктового пюре по ГОСТу», — рассказали URA.RU в «Росмоле». Клиенты компании знакомы с продуктом по плодово-ягодному десерту, который с 2011 года выпускается в вафельных стаканах. Вместе с новыми вкусами товар ждет ребрендинг: линейка будет производиться под единой торговой маркой. С сентября все товары будут выставлены на полках фирменной торговой сети в Челябинске. Цель — к следующему лету начать поставки продуктовой линейки в федеральные торговые сети. Ежемесячно, начиная с осени, будет производиться порядка 12 тонн замороженных десертов. Направление в товарной матрице «Росмола» не является доминирующим. Его долю в компании рассчитывают довести к летнему сезону 2023 года до 10% от общего объема производства мороженого.