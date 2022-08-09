09 августа 2022

Перед визитом Шойгу ЦВО отчитался о свердловчанах-контрактниках

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Заявление о службе по контракту написали около 200 свердловчан Фото:

В Свердловской области около 2,5 тысячи человек решили отправиться на военную службу по контракту, а около двухсот — уже написали соответствующие заявления. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) перед приездом в регион министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

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Источник: Шойгу летит в Екатеринбург

«Мобильные пункты отбора на военную службу посетили более 14 тысяч человек. Свыше 2,5 тысячи граждан изъявили желание вступить в ряды ВС РФ, заявление написали около 200 человек», — сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что мобильные пункты, развернутые для призыва на контрактную службу на время соответствующей акции, посещали жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Серова и других городов региона. Свердловчане получили инструктаж об условиях службы и социальных гарантиях, предоставляемых государством.

Сообщение о визите в Свердловскую область Сергея Шойгу появились утром 10 августа. Информацию URA.RU подтвердили сразу три источника. По имеющейся информации, глава Минобороны посетит промышленные предприятия Нижнего Тагила.

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В Свердловской области около 2,5 тысячи человек решили отправиться на военную службу по контракту, а около двухсот — уже написали соответствующие заявления. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) перед приездом в регион министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. «Мобильные пункты отбора на военную службу посетили более 14 тысяч человек. Свыше 2,5 тысячи граждан изъявили желание вступить в ряды ВС РФ, заявление написали около 200 человек», — сообщили в пресс-службе. Там подчеркнули, что мобильные пункты, развернутые для призыва на контрактную службу на время соответствующей акции, посещали жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Серова и других городов региона. Свердловчане получили инструктаж об условиях службы и социальных гарантиях, предоставляемых государством. Сообщение о визите в Свердловскую область Сергея Шойгу появились утром 10 августа. Информацию URA.RU подтвердили сразу три источника. По имеющейся информации, глава Минобороны посетит промышленные предприятия Нижнего Тагила.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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