В РАНХиГС предупредили о мировом дефиците кукурузы из-за Украины

12 августа 2022 в 22:11 Размер текста - 17 +

Россия не пострадает из-за проблем с зерном и пшеницей в мире, сказал Денис Терновский Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На мировом рынке ожидается острая нехватка кукурузы из-за снижения экспорта со стороны Украины. Об этом URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС, доктор экономических наук Денис Терновский. «Обстановка на рынке кукурузы сложная. Снижение украинского экспорта может составить до 20 млн тонн, и полностью его компенсировать нечем. Так, поставки России на мировой рынок составляют лишь порядка 4 млн тонн. Также в текущем сельскохозяйственном году на мировой рынок может быть недопоставлено до 10 млн тонн пшеницы из Украины, по сравнению с экспортом прошлых лет. Несмотря на это, ожидается, что объемы мировой торговли будут расти. Это будет обеспечено наращиванием поставок из России, Канады, ЕС, которые полностью перекрывают потери украинского экспорта», — сказал Денис Терновский. При этом экономист подчеркнул, что за внутреннее российское потребление не стоит волноваться. «Производство зерна почти в два раза больше потребления. Остатки зерна в конце сельскохозяйственного сезона, когда теоретически может возникнуть его дефицит, регулируются ежегодно устанавливаемой квотой на экспорт. Поэтому вывести зерна столько, чтобы поставить под угрозу внутренний рынок, не получится. Вместе с тем все прогнозы на текущий урожай постоянно корректируются. Вносят свой вклад погодные условия — засуха в Европе, прошедшие дожди в нашей стране. Это влияет как на размер урожая, так и на качество зерна. Но в любом случае внутренний российский рынок будет обеспечен в достаточной мере», — объяснил собеседник URA.RU. Ранее Россия и Украина подписали соглашение с Турцией о вывозе украинского зерна через Черное море. Первое судно покинуло одесский порт в начале августа. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев подчеркнул, что отправленное сырье не попадает в голодающие страны Африки и Южной Азии. Вместо этого оно направляется в западные порты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На мировом рынке ожидается острая нехватка кукурузы из-за снижения экспорта со стороны Украины. Об этом URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС, доктор экономических наук Денис Терновский. «Обстановка на рынке кукурузы сложная. Снижение украинского экспорта может составить до 20 млн тонн, и полностью его компенсировать нечем. Так, поставки России на мировой рынок составляют лишь порядка 4 млн тонн. Также в текущем сельскохозяйственном году на мировой рынок может быть недопоставлено до 10 млн тонн пшеницы из Украины, по сравнению с экспортом прошлых лет. Несмотря на это, ожидается, что объемы мировой торговли будут расти. Это будет обеспечено наращиванием поставок из России, Канады, ЕС, которые полностью перекрывают потери украинского экспорта», — сказал Денис Терновский. При этом экономист подчеркнул, что за внутреннее российское потребление не стоит волноваться. «Производство зерна почти в два раза больше потребления. Остатки зерна в конце сельскохозяйственного сезона, когда теоретически может возникнуть его дефицит, регулируются ежегодно устанавливаемой квотой на экспорт. Поэтому вывести зерна столько, чтобы поставить под угрозу внутренний рынок, не получится. Вместе с тем все прогнозы на текущий урожай постоянно корректируются. Вносят свой вклад погодные условия — засуха в Европе, прошедшие дожди в нашей стране. Это влияет как на размер урожая, так и на качество зерна. Но в любом случае внутренний российский рынок будет обеспечен в достаточной мере», — объяснил собеседник URA.RU. Ранее Россия и Украина подписали соглашение с Турцией о вывозе украинского зерна через Черное море. Первое судно покинуло одесский порт в начале августа. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев подчеркнул, что отправленное сырье не попадает в голодающие страны Африки и Южной Азии. Вместо этого оно направляется в западные порты.