В центре Екатеринбурга обнаружили труп неизвестного мужчины

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Выездная комиссия гордумы во 2 городскую больницу Курган, каталка, морг, больница, паталого-анатомическое отделение
Причина смерти мужчины на данный момент не известна Фото:

В Ленинском районе Екатеринбурга возле лавочки был найден труп мужчины. Об этом сообщает читатели URA.RU.

«На Хохрякова лежит труп, на вид мужчина пожилого возраста. Не похоже на убийство», — сообщили читатели.

В ГУ МВД по региону заявили, что следов преступления найдено не было. «По предварительной информации, произошедшее не является криминалом. Полицейские устанавливают личность погибшего», — заявил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле (Свердловская область) в подвале дома нашли труп мужчины, прибитый гвоздями к полу. Тело пролежало так с середины июля. Тело мужчины сильно разложилось и разбухло, потому что лежало в воде. Установить личность погибшего не удалось.

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В Ленинском районе Екатеринбурга возле лавочки был найден труп мужчины. Об этом сообщает читатели URA.RU. «На Хохрякова лежит труп, на вид мужчина пожилого возраста. Не похоже на убийство», — сообщили читатели. В ГУ МВД по региону заявили, что следов преступления найдено не было. «По предварительной информации, произошедшее не является криминалом. Полицейские устанавливают личность погибшего», — заявил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле (Свердловская область) в подвале дома нашли труп мужчины, прибитый гвоздями к полу. Тело пролежало так с середины июля. Тело мужчины сильно разложилось и разбухло, потому что лежало в воде. Установить личность погибшего не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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