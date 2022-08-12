В центре Екатеринбурга обнаружили труп неизвестного мужчины

Причина смерти мужчины на данный момент не известна Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Ленинском районе Екатеринбурга возле лавочки был найден труп мужчины. Об этом сообщает читатели URA.RU.

«На Хохрякова лежит труп, на вид мужчина пожилого возраста. Не похоже на убийство», — сообщили читатели.

В ГУ МВД по региону заявили, что следов преступления найдено не было. «По предварительной информации, произошедшее не является криминалом. Полицейские устанавливают личность погибшего», — заявил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле (Свердловская область) в подвале дома нашли труп мужчины, прибитый гвоздями к полу. Тело пролежало так с середины июля. Тело мужчины сильно разложилось и разбухло, потому что лежало в воде. Установить личность погибшего не удалось.