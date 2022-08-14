14 августа 2022
13 августа 2022

Свердловская область вошла в топ регионов, где мало аварий

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария на Остоженке с участием Эльмина Гулиева. Москва, иномарка, дтп, авария, остоженка
Свердловчане стали реже попадать в аварии, чем в первом полугодии 2021-го года Фото:

Свердловская область заняла пятое место рейтинга регионов с самыми низкими показателями аварийности. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, опубликованные в telegram-канале агентства.

Показатель аварийности в Свердловской области составил 51,8. Меньше аварий, чем в Свердловской области, только в НАО (50,3 аварии на 100 тысяч машин), Томской области (46,5), ЯНАО (44,2) и в Чечне (15,6). Самые высокие показатели аварийности оказались в Туве — 240 аварий на 100 тысяч машин — и в Амурской области — 164 аварии на 100 тысяч машин.

Ранее URA.RU сообщало, что журнал Russian Traveler определил главные достопримечательности Свердловской области. Среди них оказались не только музеи и природные парки, но и пельмени с редькой.

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Свердловская область заняла пятое место рейтинга регионов с самыми низкими показателями аварийности. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, опубликованные в telegram-канале агентства. Показатель аварийности в Свердловской области составил 51,8. Меньше аварий, чем в Свердловской области, только в НАО (50,3 аварии на 100 тысяч машин), Томской области (46,5), ЯНАО (44,2) и в Чечне (15,6). Самые высокие показатели аварийности оказались в Туве — 240 аварий на 100 тысяч машин — и в Амурской области — 164 аварии на 100 тысяч машин. Ранее URA.RU сообщало, что журнал Russian Traveler определил главные достопримечательности Свердловской области. Среди них оказались не только музеи и природные парки, но и пельмени с редькой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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