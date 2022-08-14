Свердловская область вошла в топ регионов, где мало аварий

15 августа 2022 в 02:26 Размер текста - 17 +

Свердловчане стали реже попадать в аварии, чем в первом полугодии 2021-го года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Свердловская область заняла пятое место рейтинга регионов с самыми низкими показателями аварийности. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, опубликованные в telegram-канале агентства. Показатель аварийности в Свердловской области составил 51,8. Меньше аварий, чем в Свердловской области, только в НАО (50,3 аварии на 100 тысяч машин), Томской области (46,5), ЯНАО (44,2) и в Чечне (15,6). Самые высокие показатели аварийности оказались в Туве — 240 аварий на 100 тысяч машин — и в Амурской области — 164 аварии на 100 тысяч машин. Ранее URA.RU сообщало, что журнал Russian Traveler определил главные достопримечательности Свердловской области. Среди них оказались не только музеи и природные парки, но и пельмени с редькой.

Свердловская область заняла пятое место рейтинга регионов с самыми низкими показателями аварийности. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, опубликованные в telegram-канале агентства. Показатель аварийности в Свердловской области составил 51,8. Меньше аварий, чем в Свердловской области, только в НАО (50,3 аварии на 100 тысяч машин), Томской области (46,5), ЯНАО (44,2) и в Чечне (15,6). Самые высокие показатели аварийности оказались в Туве — 240 аварий на 100 тысяч машин — и в Амурской области — 164 аварии на 100 тысяч машин. Ранее URA.RU сообщало, что журнал Russian Traveler определил главные достопримечательности Свердловской области. Среди них оказались не только музеи и природные парки, но и пельмени с редькой.